Прокурор требует приговорить обвиняемого в убийстве гражданина Латвии к 16 годам тюрьмы

Обвиняемому в убийстве своего собутыльника и соотечественника 28-летнему гражданину Латвии Сергею Грибусту грозит 16 лет лишения свободы - именно такого наказания потребовал для него прокурор на состоявшемся в четверг, 18 мая, заседании Харьюского уездного суда.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу, решение по делу будет принято 29 мая.

Второго фигуранта уголовного дела - 33-летнего Юрия Умблея - прокурор требует приговорить 1 году и 11 дням лишения свободы.

Согласно обвинению, Сергей Грибуст и его 40-летний соотечественник и коллега Гунтис 21 августа прошлого года вместе употребляли алкоголь в одной из квартир в столичном районе Ласнамяэ и поссорились.

В ходе ссоры Сергей избил свою жертву кулаками, ногами, бутылкой и табуреткой по голове и телу - в результате Гунтис скончался через несколько часов.

Кроме того, на следующий после убийства день Сергей украл в одном из таллиннских магазинов спортивные штаны. В тот же день, 22 августа, он был задержан в центре Таллинна.

Юрия Умблея обвинили в том, что он не сообщил полиции об убийстве, о котором ему рассказал Сергей.