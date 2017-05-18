"АК": Балтийский рынок готовится к открытию

Балтийский рынок открывается после реконструкции завтра, но работа в нем кипит и сегодня. Продавцы раскладывают товар и настраивают оборудование. Корреспондент "Актуальной камеры" заглянул на один из самых популярных рынков столицы.

Больше года шли работы по реконструкции рынка на Балтийском вокзале, в это время продавцы ютились на соседнем рынке "Депоо".

Торжественное открытие обновлённого Балтийского рынка запланировано на завтра, а сегодня "АК" покажет, что можно сделать со старым рынком за 24 миллиона евро.

За места на обновлённом рынке была конкуренция. Приоритет отдавался эстонским производителям, от того большинство товаров представленных на рынке именно эстонского производства.

Подробности — в видеосюжете "Актуальной камеры".