В ТТУ проходят соревнования по сборке мостов

В кампусе Таллиннского технического университета в эти дни проходят необычные международные инженерные соревнования. 15 молодежных команд состязаются в сборке мостов, конструкции которых были разработаны самими студентами. Подробности - в сюжете "Актуальной камеры".

Команда Рижского технического университета второй год принимает участие в международных студенческих инженерных соревнованиях. В этот раз соседи привезли в Таллинн проект арочного моста. Условия были непростые: конструкцию пятиметрового моста надо было собрать всего за 15 минут и он должен выдерживать нагрузку в 1 тонну.

"Это один из тех мостов, который можно точно использовать в реальной жизни. Мосты такого вида считаются хорошими из-за материала, из которого их возводят. У него оптимальное количество составляющих деталей. По итогу получается прочная конструкция, которую будет сложно нарушить", - рассказала студентка Рижского технического университета Нора.

По словам студентов, такие соревнования дают возможность не только применить свои навыки на практике, но и найти потенциального работодателя.

"Через несколько лет хотелось бы найти себя в инженерии. В частности, заниматься строительством железобетонных конструкций. Есть несколько идей на родине в Польше. Но, кто знает, может быть я смогу найти что-нибудь интересное в Эстонии. Никогда не знаешь, где можешь оказаться завтра", - считают студенты Западнопоморского технологического университета Кароль и Пиотр.

Всего принять участие в нынешних соревнованиях зарегистрировались 15 команд, две из которых из Эстонии - одна из ТТУ, другая из Таллиннской высшей технической школы.

Имя победителя нынешних соревнований будет объявлено завтра.