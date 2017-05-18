Нарвский музей получит от горсобрания 130 000 евро

На состоявшейся в четверг, 18 мая, сессии Нарвского городского собрания депутаты решили выделить испытывающему финансовые трудности Нарвскому музею 130 тысяч евро. Это на 65 тысяч меньше, чем предусматривал подготовленный неделей ранее проект распоряжения городской управы.

"Принимая решение, мы основывались на информации, которую нам предоставил музей. 130 000 евро - это та сумма, которая необходима для того, чтобы музей мог продолжать работу по своему основному направлению. То есть, чтобы работали выставки и экспозиции, а сам музей не закрылся бы для горожан и туристов", - объяснил корреспонденту портала rus.err.ee председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов.

"Эти 130 000 евро выделяются до конца года. Они помогут не возвращаться к разговорам о закрытии музея. Средства предназначены для выплаты зарплат работникам", - добавил Ефимов.

"Оставшиеся 65 000 евро остались нераспределенными в резерве, их судьба решится уже на июньской сессии. Изначально дополнительный бюджет мы должны были рассматривать именно в июне, а в мае он рассматривался только для того, чтобы снять напряженность вокруг Нарвского музея", - заключил председатель горсобрания.

Ранее, принимая бюджет города на текущий год, депутаты хотели сократить финансирование музея на 200 000 евро, усомнившись в целесообразности использования городских средств музейным руководством.

Руководство музея в ответ на этот шаг заявило, что если город не даст денег, то придется сокращать музейных работников.

Примирить музей и Нарву пытался министр культуры Индрек Саар. Кульминацией конфликта стало возмущенное письмо министра нарвским властям, в котором он сообщил, что музей будет санирован, если не получит средств от города.

В субботу, 6 мая, в Нарве прошла очередная встреча министра и нарвских властей. После этой встречи стороны остались при своем мнении, однако нарвские власти пообещали выделить музею часть из зарезервированной суммы.

В прошлом году Нарвский музей получил из бюджета города 429 000 евро, а еще 403 тысячи перечислило Министерство культуры.