rus.err.ee

Нарвский музей получит от горсобрания 130 000 евро ({{commentsTotal}})

Денежное вливание позволит музею избежать сокращений персонала.
Денежное вливание позволит музею избежать сокращений персонала. Автор: Narva Muuseum SA
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

На состоявшейся в четверг, 18 мая, сессии Нарвского городского собрания депутаты решили выделить испытывающему финансовые трудности Нарвскому музею 130 тысяч евро. Это на 65 тысяч меньше, чем предусматривал подготовленный неделей ранее проект распоряжения городской управы.

"Принимая решение, мы основывались на информации, которую нам предоставил музей. 130 000 евро - это та сумма, которая необходима для того, чтобы музей мог продолжать работу по своему основному направлению. То есть, чтобы работали выставки и экспозиции, а сам музей не закрылся бы для горожан и туристов", - объяснил корреспонденту портала rus.err.ee председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов.

"Эти 130 000 евро выделяются до конца года. Они помогут не возвращаться к разговорам о закрытии музея. Средства предназначены для выплаты зарплат работникам", - добавил Ефимов.

"Оставшиеся 65 000 евро остались нераспределенными в резерве, их судьба решится уже на июньской сессии. Изначально дополнительный бюджет мы должны были рассматривать именно в июне, а в мае он рассматривался только для того, чтобы снять напряженность вокруг Нарвского музея", - заключил председатель горсобрания.

Ранее, принимая бюджет города на текущий год, депутаты хотели сократить финансирование музея на 200 000 евро, усомнившись в целесообразности использования городских средств музейным руководством. 

Руководство музея в ответ на этот шаг заявило, что если город не даст денег, то придется сокращать музейных работников. 

Примирить музей и Нарву пытался министр культуры Индрек Саар. Кульминацией конфликта стало возмущенное письмо министра нарвским властям, в котором он сообщил, что музей будет санирован, если не получит средств от города. 

В субботу, 6 мая, в Нарве прошла очередная встреча министра и нарвских властей. После этой встречи стороны остались при своем мнении, однако нарвские власти пообещали выделить музею часть из зарезервированной суммы.

 В прошлом году Нарвский музей получил из бюджета города 429 000 евро, а еще 403 тысячи перечислило Министерство культуры.

Редактор: Сергей Михайлов

нарвский музей


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Денежное вливание позволит музею избежать сокращений персонала.Денежное вливание позволит музею избежать сокращений персонала.
Нарвский музей получит от горсобрания 130 000 евро
В Нью-Йорке автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-скверВ Нью-Йорке автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер
СМИ: автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Eesti Energia наймет психолога для работников.Eesti Energia наймет психолога для работников.
Сотрудникам Eesti Energia в Ида-Вирумаа и их родственникам требуется психологическая помощь
ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии
Предвыборная кампания Таави Ааса уже началась.Предвыборная кампания Таави Ааса уже началась.

Таави Аас раздает предвыборные обещания: годовая прибавка к пенсии вырастет до 100 евро

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.
Таллиннская оппозиция: центристы используют городские деньги для своей предвыборной кампании

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас встретился в четверг в столице с пожилыми людьми и пообещал им значительное увеличение пособия ко дню рождения. Таллиннская оппозиция критикует Ааса за ведение своей предвыборной кампании за счет городского кошелька.

Открытие сезона ученических дружин 2016 года в Таллинне.Открытие сезона ученических дружин 2016 года в Таллинне.
За трудоустройство подростков работодателям будут компенсировать 30% от зарплаты работника
Хелир-Валдор Сеэдер.Хелир-Валдор Сеэдер.
IRL засомневался в налоговом пакете правительственной коалиции
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

Полиция предупреждает о мошенниках, притворяющихся сборщиками металлолома

Мнение / Интервью
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография

Марина Скульская рассказала об экотенденциях в моде: платья из цедры апельсина и выращенная из грибов кожа 

Историк моды Марина Скульская в эфире ETV+ рассказала, что сегодня существует примерно 80 000 способов обработки ткани химикатами – все они наносят серьезный урон окружающей среде. Чтобы решить касающуюся всех проблему, разрабатываются различные новые технологии, например, ткани платьев для красной дорожки производят из цедры апельсина, а кожу выращивают из грибов.

Родион Денисов.Родион Денисов.
Родион Денисов: Крест расточительности
Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд вновь подчеркнула важность сохранения санкций против России
Постановка "IDEM".Постановка "IDEM".
Виктор Сольц: "IDEM" - это звучит гордо
ИДА-ВИРУМАА
В зале суда.В зале суда.
В пятницу окружной суд примет решение по делу о коррупции в Нарве
Партия зеленых Эстонии положила глаз на Нарву.Партия зеленых Эстонии положила глаз на Нарву.
Партия "Зеленые Эстонии" может создать избирательный союз в Нарве
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Грабившего пенсионеров в Кохтла-Ярве мужчину посадили в тюрьму почти на 5 лет
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Fortaco Estonia планирует в Нарве большое расширение производства на 10 млн евро
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Автомобиль эстонских военных зацепился антенной за линии электропередач и загорелся
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Тармо Таммисте, Вячеслав Коновалов, Георгий Игнатов.Тармо Таммисте, Вячеслав Коновалов, Георгий Игнатов.
Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США
Белка.Белка.
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
Концерт группировки "Ленинград" в Талилнне.Концерт группировки "Ленинград" в Талилнне.
ФОТО: Шнур в Таллинне - муниципальные выборы бессмысленны
ЗА РУБЕЖОМ
Тереза Мэй.Тереза Мэй.
Тереза Мэй перед парламентскими выборами обещает сократить миграцию
Дональд Трамп.Дональд Трамп.
Трамп назвал расследование о связях с Россией "величайшей охотой на ведьм"
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Конгресс США собирается обязать президента ввести санкции против союзников Сирии
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Канада готова ввести санкции против России по аналогии с "актом Магнитского"
Иллюстративная фотография.
США решили не запрещать ноутбуки на рейсах из стран Европы
Роберт Мюллер в 2008 году.
Экс-главе ФБР поручили расследовать роль России в выборах в США
ЭСТОНИЯ
ПрофобразованиеПрофобразование
В Рийгикогу обсуждали вопрос повышения престижа профобразования

Вопрос государственной важности - сегодня в парламенте обсудили перспективы профессионального образования. Стоит ли перетягивать молодежь из вузов в ПТУ? Тему обсуждали политики и эксперты, подробности – в репортаже "Актуальной камеры".

Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.
Лидеры правительственных партий обсуждали возможность изменения "налоговой реформы"
Гражданину Латвии Сергею Грибусту грозит 16 лет тюрьмы.Гражданину Латвии Сергею Грибусту грозит 16 лет тюрьмы.
Прокурор требует приговорить обвиняемого в убийстве гражданина Латвии к 16 годам тюрьмы
Таллиннское горсобраниеТаллиннское горсобрание
Дополнительный бюджет Таллинна отправлен на второе чтение
Марко Михкельсон назвал безосновательными обвинения со стороны Валентины Матвиенко.Марко Михкельсон назвал безосновательными обвинения со стороны Валентины Матвиенко.
Михкельсон отверг обвинения Матвиенко в затягивании ратификации договора о границе
Рейн Покк покинет свой пост 1 июня.Рейн Покк покинет свой пост 1 июня.
Попавшийся пьяным за рулем судья Рейн Покк покинет свой пост
Таллиннский аэропортТаллиннский аэропорт
Прибывшей из Москвы китаянке аннулировали визу в Таллиннском аэропорту
ЭКОНОМИКА
Бизнесмен Вяйно Калдоя возглавил совет Eesti Energia.Бизнесмен Вяйно Калдоя возглавил совет Eesti Energia.
Совет Eesti Energia возглавил крупный бизнесмен Вяйно Калдоя
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Средний брутто-доход в 2016 году вырос до 1073 евро
17.05
IRL заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции
17.05
Союз налогоплательщиков Эстонии призвал депутатов Рийгикогу отказаться от налоговых изменений
17.05
Независимая газодобывающая компания "Новатэк" увидела перспективу на рынке стран Балтии
17.05
В апреле инфляция в Эстонии была самой высокой в ЕС
17.05
Компания Transferwise сообщила о прибыли
СПОРТ
Симона Халеп уже побеждала Анетт Контавейт.Симона Халеп уже побеждала Анетт Контавейт.
Следующей соперницей Анетт Контавейт на турнире в Риме станет Симона Халеп
Так выглядит золотая медаль Олимпиады в Бразилии.Так выглядит золотая медаль Олимпиады в Бразилии.
Государственное пособие олимпийским чемпионам могут увеличить
Анетт Контавейт идет дальше.
Контавейт продолжила победную серию на турнире в Риме
Команда из Пылва выиграла чемпионский титул третий год подряд.
Команда "Сервити" в 12-й раз стала чемпионом Эстонии по гандболу
Обновлено: 17.05
Анетт Контавейт после матча с Кербер не скрывала своих эмоций.
Анетт Контавейт обыграла на турнире в Италии первую ракетку мира
Обновлено: 17.05
На громкий успех Контавейт мигом отреагировали и эстонские политики.
Эстонские политики сходят в социальных сетях с ума от победы Контавейт
Юргену Зоппу не хватает стабильности.Юргену Зоппу не хватает стабильности.
Юрген Зопп остался за бортом четвертьфинала в Швеции
Тренировка сборной Эстонии по волейболу.Тренировка сборной Эстонии по волейболу.
Власти Таллинна выделят 30 000 евро на проведение волейбольных турниров
Таллиннский марафон.Таллиннский марафон.
В этом году на Таллиннском марафоне обновятся маршруты на всех дистанциях
КУЛЬТУРА
Общество Славянской культуры.Общество Славянской культуры.
На Дни славянской письменности и культуры в Таллинн приедут гости из Беларуси и России
Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.
Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за 21,2 млн долларов
Маэстро Владимир Игнатов.Маэстро Владимир Игнатов.
В среду в "Линдакиви" пройдет бесплатный концерт классической музыки
Арво Кукумяги (1958-2017).Арво Кукумяги (1958-2017).
Ушел из жизни актер Арво Кукумяги
РАЗНОЕ
С вечера пятницы по воскресенье будет нарушена работа электронных каналов SEB
Lipo обещал предлагать продукты питания по самой низкой цене.Lipo обещал предлагать продукты питания по самой низкой цене.
Муниципальный магазин Таллинна Lipo отметил свой третий день рождения
ФОТО: студенты EKA представили свои проекты на выставке "14 болотных стражей"
ФОТО: кинофестиваль в Каннах открыли торжественной церемонией
ДТП с медведем. Иллюстративное фото.ДТП с медведем. Иллюстративное фото.
В ДТП с медведем в Йыгеваском уезде люди не пострадали, медведь убежал
Радио 4

Особый взгляд

Ханно Певкур о местных выборах, политических разборках вокруг 9 мая, громких скандалах и не только.

Смотрите на ETV+
Последние новости
19:57
СМИ: автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке Обновлено
19:50
С вечера пятницы по воскресенье будет нарушена работа электронных каналов SEB
19:34
Оппозиция горсобрания Таллинна раскритиковала дополнительный бюджет
19:34
Нарвский музей получит от горсобрания 130 000 евро
19:34
В пятницу будет по летнему тепло. Прогноз погоды на 19 мая
19:07
В Рийгикогу обсуждали вопрос повышения престижа профобразования
19:04
Лидеры правительственных партий обсуждали возможность изменения "налоговой реформы"
18:53
Прокурор требует приговорить обвиняемого в убийстве гражданина Латвии к 16 годам тюрьмы
18:32
В пятницу окружной суд примет решение по делу о коррупции в Нарве
18:12
Актуальная камера 18.05.2017 (18:00)
17:44
За трудоустройство подростков работодателям будут компенсировать 30% от зарплаты работника
17:40
Таллиннская оппозиция: центристы используют городские деньги для своей предвыборной кампании
17:33
Дополнительный бюджет Таллинна отправлен на второе чтение
17:27
Михкельсон отверг обвинения Матвиенко в затягивании ратификации договора о границе
Полезно знать
Топ читаемости
17.05
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
17.05
Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США
14:43
ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии
15:32
Сотрудникам Eesti Energia в Ида-Вирумаа и их родственникам требуется психологическая помощь
09:45
Автомобиль эстонских военных зацепился антенной за линии электропередач и загорелся
11:03
ФОТО: Шнур в Таллинне - муниципальные выборы бессмысленны
17.05
Видео погони в Нарве за нарушителем ПДД набрало более 3 млн просмотров
17.05
Финляндия не пропустила бы через свою территорию войска НАТО, следующие в Эстонию
17.05
Анетт Контавейт обыграла на турнире в Италии первую ракетку мира Обновлено
09:25
Средний брутто-доход в 2016 году вырос до 1073 евро
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 18.05.2017 (18:00)

ПОГОДА
В Эстонию пришла весна.
В четверг местами небольшой дождь, +12...+17
новости на "радио 4"
19:34
Оппозиция горсобрания Таллинна раскритиковала дополнительный бюджет
19:34
В пятницу будет по летнему тепло. Прогноз погоды на 19 мая
14:09
Индрек Саар: не вижу ничего удивительного в желании Сеэдера обсудить тему налогов
14:09
IRL заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции
13:09
В этом году нудистам могут выделить участок пляжа в Пирита
12:30
В Эстонии учредили Союз малых акционеров
12:28
Число обращений в отделение экстренной медицины за прошлый год снизилось
12:13
Эммануэль Макрон заверил Дональда Туска в своем "европейском выборе"
Эстония
Арво Сарапуу.
Арво Сарапуу отверг утверждения об участии фирм ATKO Grupp в вывозе мусора в Таллинне
Обновлено: 17.05
Врачи и медсестры. Иллюстративное фото
Центр Praxis раскритиковал политику здравоохранения: поставленные задачи выполнить не удастся
Обновлено: 17.05
Ивари Падар и Виктория Ладынская
Депутаты Рийгикогу от правящих партий уверяют, что разлада в коалиции нет
Продукты питания продолжают дорожать.
ЕС намерен до 2030 года сократить вдвое объемы выбрасываемых продуктов питания
Туристы в Пярну
Пярну планирует ввести туристический налог
Работы по реконструкции Арочного моста в Тарту.
"АК": реконструкция Арочного моста в Тарту идет по графику
За рубежом
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Евровидение 2017