По данным пожарной службы города, в результате происшествия погиб один человек, еще 19 пострадали. Водитель транспортного средства заключен под стражу.

Один человек погиб, еще 19 человек пострадали в результате наезда автомобиля на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пожарной службе города, передает ТАСС.

Ранее сообщалось об одной жертве и 12 пострадавших.

Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы.

По оценке очевидцев, на которых ссылается агентство Reuters, шофер двигался против движения и намеренно заехал на тротуар.

Как передал телеканал Fox News, водитель выжил и заключен под стражу. Мотивы его действий пока не установлены.

По данным телекомпании CNN, которая ссылается на осведомленные источники, ранее этот человек уже подвергался аресту за вождение машины в нетрезвом состоянии.

Полиция оцепила место происшествия. Об инциденте был проинформирован президент США Дональд Трамп, а губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выехал к месту происшествия.