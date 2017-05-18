Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, один человек погиб и 22 пострадали

По последним данным, в результате наезда автомобиля на людей один человек погиб и 22 пострадали. Водитель транспортного средства заключен под стражу.

Происшествие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке не связано с терроризмом. Таково предварительное заключение властей города, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По информации агентства, расследованием инцидента совместно с полицией занялось Федеральное бюро расследований.

Как сообщил на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, в результате ЧП погибла 18-летняя женщина. Ее 13-летняя сестра – среди раненых, передает Би-Би-Си.

В людей врезался красный седан Honda. Водитель был задержан, сообщал ранее департамент полиции Нью-Йорка. Им, по словам мэра Нью-Йорка, оказался 26-летний водитель, служивший в ВМС США. Он находится под стражей.

"Нет никаких признаков, что это был акт терроризма", – заявил мэр де Блазио. Несмотря на это, по решению властей города в Нью-Йорке будут дежурить дополнительные силы полиции из подразделений по борьбе с терроризмом.

В департаменте полиции Нью-Йорка уточнили, что 26-летний подозреваемый Ричард Рохас живет в Бронксе. В 2008 и 2015 году его задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Мотивы его действий пока не установлены.