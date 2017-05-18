СМИ: автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке

По информации агентства Reuters, погиб один человек, еще 13 получили ранения. Водитель транспортного средства выжил и заключен под стражу.

Один человек погиб, еще 13 человек пострадали в результате наезда автомобиля сегодня на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Reuters, бюро которого расположено близ места инцидента, передает ТАСС.

Управление полиции Нью-Йорка подтвердило только то, что медицинская помощью в связи с происшествием оказана 13 пешеходам.

Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По оценке очевидцев, шофер двигался против движения и намеренно заехал на тротуар.

Как передал телеканал Fox News, водитель выжил и заключен под стражу. Мотивы его действий пока не установлены.

Полиция оцепила место происшествия. Другие подробности пока не приводятся.