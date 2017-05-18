С вечера пятницы по воскресенье будет нарушена работа электронных каналов SEB

С 17:30 пятницы до 12 часов воскресенья из-за профилактических работ ИТ-систем возможны сбои в работе электронных каналов банка SEB.

Как сообщает SEB, могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, а также других электронных каналов.

Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев, заверил банк, принеся своим клиентам извинения за возможные неудобства.