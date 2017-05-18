В пятницу будет по летнему тепло. Прогноз погоды на 19 мая

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас встретился в четверг в столице с пожилыми людьми и пообещал им значительное увеличение пособия ко дню рождения. Таллиннская оппозиция критикует Ааса за ведение своей предвыборной кампании за счет городского кошелька.
Марина Скульская рассказала об экотенденциях в моде: платья из цедры апельсина и выращенная из грибов кожа
Историк моды Марина Скульская в эфире ETV+ рассказала, что сегодня существует примерно 80 000 способов обработки ткани химикатами – все они наносят серьезный урон окружающей среде. Чтобы решить касающуюся всех проблему, разрабатываются различные новые технологии, например, ткани платьев для красной дорожки производят из цедры апельсина, а кожу выращивают из грибов.
Вопрос государственной важности - сегодня в парламенте обсудили перспективы профессионального образования. Стоит ли перетягивать молодежь из вузов в ПТУ? Тему обсуждали политики и эксперты, подробности – в репортаже "Актуальной камеры".
Особый взгляд
Ханно Певкур о местных выборах, политических разборках вокруг 9 мая, громких скандалах и не только.