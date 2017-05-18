Сборные России и Финляндии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею

На проходящем в Германии и Франции чемпионате мира по хоккею стали известны два первых полуфиналиста - ими стали сборные России и Финляндии.

Сборная России в Париже в стартовом матче плей-офф обыграла команду Чехии со счетом 3:0

У победителей отличились Дмитрий Орлов (9-я минута), Никита Кучеров (14) и Артемий Панарин (54).

В полуфинале россияне сыграют с победителем в паре Канада-Германия.

В другом четвертьфинале, который прошел в Кельне, сборная Финляндии обыграла США - 2:0.

В полуфинале финны встретятся с победителем матча между сборными Швейцарии и Швеции.