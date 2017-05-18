rus.err.ee

Энн Вескимяги: техническая база профобразования отстает от потребностей предприятий ({{commentsTotal}})

Мнение
Мнение

По мнению предпринимателя Энна Вескимяги, предприятим приходится доучивать и переучивать выпускников профучилищ из-за низкой технической базы учебных заведений. Также он считает, что необходимо повышать финансирование профобразования.

Об этом член правления Торгово-промышленной палаты и член правления Центрального союза работодателей Эстонии Энн Вескимяги сказал в интервью "Актуальной камере".

Вы сказали сегодня в парламенте, что, несмотря на бытующее мнение, что уровень профобразования в Эстонии очень высокий, на самом деле знаний и умений выпускников профтехучилищ зачастую недостаточно, предприятиям приходится их доучивать и переучивать. Кто виноват и что делать?

Это связано с тем, что оснащение учебных классов в училищах не на таком уровне, как на современных предприятиях. И чтобы человек, окончивший училище, достиг требуемого на предприятии уровня, нужно некоторое время. Это может быть 2-4 месяца, все зависит от способностей человека. Но разница между оборудованием учебных классов в профобразовании и на крупных предприятиях существует.

Одно из ваших предложений - освободить работодателей от уплаты социального налога в тот период, когда ученики профтехучилищ работают или проходят практику на предприятиях. Насколько реалистичным выглядит этот план и пойдет ли на него нынешняя коалиция?

Это должны решать политики. На самом деле сегодня государство уже платит за них во время стажировки. И если работодатель тоже будет платить, то получится двойное налогообложение. Никто не возражал против этого моего предложения и я думаю, что они (политики — ред.) согласятся.

Вы также предлагаете изменить модель финансирования профтехучилищ таким образом, чтобы лучшие учебные заведения получали больше средств. Не приведет ли это к ситуации, когда будут образованы элитные профтехучилища?

Какой-то результат должен быть. Если сегодня профшкола дает аттестат об учебе и профессиональных навыках, то наше требование состоит в том, чтобы эта комиссия была нейтральной, состояла бы не только из преподавателей профшкол. Тогда мы сможем их лучше оценить. Может в эту комиссию привлечь работодателей, они тоже могут и умеют оценивать.

Что же касается финансирования, то его в любом случае надо поднимать. Все эти 33 училища, которые переоборудовали с 2005 по 2007 годы... Сегодня прошло уже 10 лет, и если мы будем топтаться на месте, то снова будем отставать. Поэтому финансирование должно быть постоянным.

На профессиональное образование в Эстонии, по данным Госконтроля, ежегодно расходуется 100 миллионов евро. Треть суммы идет на обучение взрослых, которые идут в профтехучилище, уже работая и порой получив высшее образования. Насколько важным для работодателей является этот сегмент работников?

Там проблема в том, что многие молодые люди предпочли в свое время пойти в вузы и поступали на такие профессии, которые на рынке труда просто не требуются. Потом они многие годы искали работу, и в конце концов пошли получать профобразование.

Последние 2-3 года процент поступающих в профучилища составляет уже более 10-12%.

Существует конкуренция между школами, профшколами, гимназиями и вузами.

Можно сказать, что ситуация обостряется и у каждого свои интересы?

Конечно. Мы за то, чтобы родители дома или учителя в школах сказали молодым людям, что сегодня все выпускники профучилищ получают работу. Сегодня потребность в них больше, чем самих выпускников.

С Энном Вескимяги беседовал Николай Лощин.

Редактор: Надежда Берсенёва



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Денежное вливание позволит музею избежать сокращений персонала.Денежное вливание позволит музею избежать сокращений персонала.
Нарвский музей получит от горсобрания 130 000 евро
В Нью-Йорке автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-скверВ Нью-Йорке автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер
СМИ: автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Eesti Energia наймет психолога для работников.Eesti Energia наймет психолога для работников.
Сотрудникам Eesti Energia в Ида-Вирумаа и их родственникам требуется психологическая помощь
ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии
Предвыборная кампания Таави Ааса уже началась.Предвыборная кампания Таави Ааса уже началась.

Таави Аас раздает предвыборные обещания: годовая прибавка к пенсии вырастет до 100 евро

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.
Таллиннская оппозиция: центристы используют городские деньги для своей предвыборной кампании

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас встретился в четверг в столице с пожилыми людьми и пообещал им значительное увеличение пособия ко дню рождения. Таллиннская оппозиция критикует Ааса за ведение своей предвыборной кампании за счет городского кошелька.

Открытие сезона ученических дружин 2016 года в Таллинне.Открытие сезона ученических дружин 2016 года в Таллинне.
За трудоустройство подростков работодателям будут компенсировать 30% от зарплаты работника
Хелир-Валдор Сеэдер.Хелир-Валдор Сеэдер.
IRL засомневался в налоговом пакете правительственной коалиции
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

Полиция предупреждает о мошенниках, притворяющихся сборщиками металлолома

Мнение / Интервью
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография

Марина Скульская рассказала об экотенденциях в моде: платья из цедры апельсина и выращенная из грибов кожа 

Историк моды Марина Скульская в эфире ETV+ рассказала, что сегодня существует примерно 80 000 способов обработки ткани химикатами – все они наносят серьезный урон окружающей среде. Чтобы решить касающуюся всех проблему, разрабатываются различные новые технологии, например, ткани платьев для красной дорожки производят из цедры апельсина, а кожу выращивают из грибов.

Родион Денисов.Родион Денисов.
Родион Денисов: Крест расточительности
Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд вновь подчеркнула важность сохранения санкций против России
Постановка "IDEM".Постановка "IDEM".
Виктор Сольц: "IDEM" - это звучит гордо
ИДА-ВИРУМАА
Инспекторы проверяют наличие дымовых датчиков в домах и квартирах.Инспекторы проверяют наличие дымовых датчиков в домах и квартирах.
Спасатели проверят квартиры жителей Ида-Вирумаа на предмет пожарной безопасности
В зале суда.В зале суда.
В пятницу окружной суд примет решение по делу о коррупции в Нарве
Партия зеленых Эстонии положила глаз на Нарву.Партия зеленых Эстонии положила глаз на Нарву.
Партия "Зеленые Эстонии" может создать избирательный союз в Нарве
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Грабившего пенсионеров в Кохтла-Ярве мужчину посадили в тюрьму почти на 5 лет
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Fortaco Estonia планирует в Нарве большое расширение производства на 10 млн евро
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Тармо Таммисте, Вячеслав Коновалов, Георгий Игнатов.Тармо Таммисте, Вячеслав Коновалов, Георгий Игнатов.
Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США
Белка.Белка.
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
Концерт группировки "Ленинград" в Талилнне.Концерт группировки "Ленинград" в Талилнне.
ФОТО: Шнур в Таллинне - муниципальные выборы бессмысленны
ЗА РУБЕЖОМ
Тереза Мэй.Тереза Мэй.
Тереза Мэй перед парламентскими выборами обещает сократить миграцию
Дональд Трамп.Дональд Трамп.
Трамп назвал расследование о связях с Россией "величайшей охотой на ведьм"
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Конгресс США собирается обязать президента ввести санкции против союзников Сирии
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Канада готова ввести санкции против России по аналогии с "актом Магнитского"
Иллюстративная фотография.
США решили не запрещать ноутбуки на рейсах из стран Европы
Роберт Мюллер в 2008 году.
Экс-главе ФБР поручили расследовать роль России в выборах в США
ЭСТОНИЯ
Соревнования по строительству мостов в ТТУ.Соревнования по строительству мостов в ТТУ.
В ТТУ проходят соревнования по сборке мостов

В кампусе Таллиннского технического университета в эти дни проходят необычные международные инженерные соревнования. 15 молодежных команд состязаются в сборке мостов, конструкции которых были разработаны самими студентами. Подробности - в сюжете "Актуальной камеры".

ДомДом
Гражданская война в квартирном товариществе: зачем в конфликт вмешиваются посторонние люди?
Валерий - главный подозреваемый в убийстве.Валерий - главный подозреваемый в убийстве.
"Инсайт": главным подозреваемым в убийстве бомжа оказался другой бездомный Валерий
Министр госуправления Михаил Корб и замминистра экономического развития Александр Цыбульский.Министр госуправления Михаил Корб и замминистра экономического развития Александр Цыбульский.
Эстония и Россия подписали соглашение о сотрудничестве на приграничных территориях
Обновлено: 21:31
ПрофобразованиеПрофобразование
В Рийгикогу обсуждали вопрос повышения престижа профобразования
Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.
Лидеры правительственных партий обсуждали возможность изменения "налоговой реформы"
Гражданину Латвии Сергею Грибусту грозит 16 лет тюрьмы.Гражданину Латвии Сергею Грибусту грозит 16 лет тюрьмы.
Прокурор требует приговорить обвиняемого в убийстве гражданина Латвии к 16 годам тюрьмы
ЭКОНОМИКА
Бизнесмен Вяйно Калдоя возглавил совет Eesti Energia.Бизнесмен Вяйно Калдоя возглавил совет Eesti Energia.
Совет Eesti Energia возглавил крупный бизнесмен Вяйно Калдоя
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Средний брутто-доход в 2016 году вырос до 1073 евро
17.05
IRL заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции
17.05
Союз налогоплательщиков Эстонии призвал депутатов Рийгикогу отказаться от налоговых изменений
17.05
Независимая газодобывающая компания "Новатэк" увидела перспективу на рынке стран Балтии
17.05
В апреле инфляция в Эстонии была самой высокой в ЕС
17.05
Компания Transferwise сообщила о прибыли
СПОРТ
Болельщики Болельщики
"Калев/Крамо" выиграл третий матч финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу
Российские хоккеисты вышли в полуфинал.Российские хоккеисты вышли в полуфинал.
Сборные России и Финляндии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Симона Халеп уже побеждала Анетт Контавейт.
Следующей соперницей Анетт Контавейт на турнире в Риме станет Симона Халеп
Так выглядит золотая медаль Олимпиады в Бразилии.
Государственное пособие олимпийским чемпионам могут увеличить
Анетт Контавейт идет дальше.
Контавейт продолжила победную серию на турнире в Риме
Команда из Пылва выиграла чемпионский титул третий год подряд.
Команда "Сервити" в 12-й раз стала чемпионом Эстонии по гандболу
Обновлено: 17.05
Анетт Контавейт после матча с Кербер не скрывала своих эмоций.Анетт Контавейт после матча с Кербер не скрывала своих эмоций.
Анетт Контавейт обыграла на турнире в Италии первую ракетку мира
Обновлено: 17.05
На громкий успех Контавейт мигом отреагировали и эстонские политики.На громкий успех Контавейт мигом отреагировали и эстонские политики.
Эстонские политики сходят в социальных сетях с ума от победы Контавейт
Юргену Зоппу не хватает стабильности.Юргену Зоппу не хватает стабильности.
Юрген Зопп остался за бортом четвертьфинала в Швеции
КУЛЬТУРА
Общество Славянской культуры.Общество Славянской культуры.
На Дни славянской письменности и культуры в Таллинн приедут гости из Беларуси и России
Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.
Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за 21,2 млн долларов
Маэстро Владимир Игнатов.Маэстро Владимир Игнатов.
В среду в "Линдакиви" пройдет бесплатный концерт классической музыки
Арво Кукумяги (1958-2017).Арво Кукумяги (1958-2017).
Ушел из жизни актер Арво Кукумяги
РАЗНОЕ
Балтийский рынокБалтийский рынок
"АК": Балтийский рынок готовится к открытию
С вечера пятницы по воскресенье будет нарушена работа электронных каналов SEB
Lipo обещал предлагать продукты питания по самой низкой цене.Lipo обещал предлагать продукты питания по самой низкой цене.
Муниципальный магазин Таллинна Lipo отметил свой третий день рождения
ФОТО: студенты EKA представили свои проекты на выставке "14 болотных стражей"
ФОТО: кинофестиваль в Каннах открыли торжественной церемонией
Радио 4

Особый взгляд

Ханно Певкур о местных выборах, политических разборках вокруг 9 мая, громких скандалах и не только.

Смотрите на ETV+
Последние новости
21:49
ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии Обновлено
21:38
В ТТУ проходят соревнования по сборке мостов
21:37
Гражданская война в квартирном товариществе: зачем в конфликт вмешиваются посторонние люди?
21:34
"Инсайт": главным подозреваемым в убийстве бомжа оказался другой бездомный Валерий
21:31
Эстония и Россия подписали соглашение о сотрудничестве на приграничных территориях Обновлено
21:27
Энн Вескимяги: техническая база профобразования отстает от потребностей предприятий
21:16
"Калев/Крамо" выиграл третий матч финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу
21:05
"АК": Балтийский рынок готовится к открытию
20:49
Спасатели проверят квартиры жителей Ида-Вирумаа на предмет пожарной безопасности
20:38
Актуальная камера 18.05.2017 (20:00)
20:37
Сборные России и Финляндии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею
20:34
Нарвский музей получит от горсобрания 130 000 евро Обновлено
20:32
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, один человек погиб и 19 пострадали Обновлено
20:14
Нарвскому музею выделили 130 000 евро
Полезно знать
Топ читаемости
17.05
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
17.05
Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США
15:32
Сотрудникам Eesti Energia в Ида-Вирумаа и их родственникам требуется психологическая помощь
21:49
ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии Обновлено
09:45
Автомобиль эстонских военных зацепился антенной за линии электропередач и загорелся
11:03
ФОТО: Шнур в Таллинне - муниципальные выборы бессмысленны
17.05
Видео погони в Нарве за нарушителем ПДД набрало более 3 млн просмотров
17.05
Финляндия не пропустила бы через свою территорию войска НАТО, следующие в Эстонию
17.05
Анетт Контавейт обыграла на турнире в Италии первую ракетку мира Обновлено
09:25
Средний брутто-доход в 2016 году вырос до 1073 евро
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 18.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
В Эстонию пришла весна.
В четверг местами небольшой дождь, +12...+17
новости на "радио 4"
20:14
Нарвскому музею выделили 130 000 евро
20:06
Шесть предприятий из Эстонии участвуют в международной выставке продуктов питания в Китае
19:34
Оппозиция горсобрания Таллинна раскритиковала дополнительный бюджет
19:34
В пятницу будет по летнему тепло. Прогноз погоды на 19 мая
14:09
Индрек Саар: не вижу ничего удивительного в желании Сеэдера обсудить тему налогов
14:09
IRL заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции
13:09
В этом году нудистам могут выделить участок пляжа в Пирита
12:30
В Эстонии учредили Союз малых акционеров
Эстония
Профобразование
В Рийгикогу обсуждали вопрос повышения престижа профобразования
Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.
Лидеры правительственных партий обсуждали возможность изменения "налоговой реформы"
Арво Сарапуу.
Арво Сарапуу отверг утверждения об участии фирм ATKO Grupp в вывозе мусора в Таллинне
Обновлено: 17.05
Врачи и медсестры. Иллюстративное фото
Центр Praxis раскритиковал политику здравоохранения: поставленные задачи выполнить не удастся
Обновлено: 17.05
Ивари Падар и Виктория Ладынская
Депутаты Рийгикогу от правящих партий уверяют, что разлада в коалиции нет
Продукты питания продолжают дорожать.
ЕС намерен до 2030 года сократить вдвое объемы выбрасываемых продуктов питания
За рубежом
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Евровидение 2017