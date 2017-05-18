Энн Вескимяги: техническая база профобразования отстает от потребностей предприятий

По мнению предпринимателя Энна Вескимяги, предприятим приходится доучивать и переучивать выпускников профучилищ из-за низкой технической базы учебных заведений. Также он считает, что необходимо повышать финансирование профобразования.

Об этом член правления Торгово-промышленной палаты и член правления Центрального союза работодателей Эстонии Энн Вескимяги сказал в интервью "Актуальной камере".

Вы сказали сегодня в парламенте, что, несмотря на бытующее мнение, что уровень профобразования в Эстонии очень высокий, на самом деле знаний и умений выпускников профтехучилищ зачастую недостаточно, предприятиям приходится их доучивать и переучивать. Кто виноват и что делать?

Это связано с тем, что оснащение учебных классов в училищах не на таком уровне, как на современных предприятиях. И чтобы человек, окончивший училище, достиг требуемого на предприятии уровня, нужно некоторое время. Это может быть 2-4 месяца, все зависит от способностей человека. Но разница между оборудованием учебных классов в профобразовании и на крупных предприятиях существует.

Одно из ваших предложений - освободить работодателей от уплаты социального налога в тот период, когда ученики профтехучилищ работают или проходят практику на предприятиях. Насколько реалистичным выглядит этот план и пойдет ли на него нынешняя коалиция?

Это должны решать политики. На самом деле сегодня государство уже платит за них во время стажировки. И если работодатель тоже будет платить, то получится двойное налогообложение. Никто не возражал против этого моего предложения и я думаю, что они (политики — ред.) согласятся.

Вы также предлагаете изменить модель финансирования профтехучилищ таким образом, чтобы лучшие учебные заведения получали больше средств. Не приведет ли это к ситуации, когда будут образованы элитные профтехучилища?

Какой-то результат должен быть. Если сегодня профшкола дает аттестат об учебе и профессиональных навыках, то наше требование состоит в том, чтобы эта комиссия была нейтральной, состояла бы не только из преподавателей профшкол. Тогда мы сможем их лучше оценить. Может в эту комиссию привлечь работодателей, они тоже могут и умеют оценивать.

Что же касается финансирования, то его в любом случае надо поднимать. Все эти 33 училища, которые переоборудовали с 2005 по 2007 годы... Сегодня прошло уже 10 лет, и если мы будем топтаться на месте, то снова будем отставать. Поэтому финансирование должно быть постоянным.

На профессиональное образование в Эстонии, по данным Госконтроля, ежегодно расходуется 100 миллионов евро. Треть суммы идет на обучение взрослых, которые идут в профтехучилище, уже работая и порой получив высшее образования. Насколько важным для работодателей является этот сегмент работников?

Там проблема в том, что многие молодые люди предпочли в свое время пойти в вузы и поступали на такие профессии, которые на рынке труда просто не требуются. Потом они многие годы искали работу, и в конце концов пошли получать профобразование.

Последние 2-3 года процент поступающих в профучилища составляет уже более 10-12%.

Существует конкуренция между школами, профшколами, гимназиями и вузами.

Можно сказать, что ситуация обостряется и у каждого свои интересы?

Конечно. Мы за то, чтобы родители дома или учителя в школах сказали молодым людям, что сегодня все выпускники профучилищ получают работу. Сегодня потребность в них больше, чем самих выпускников.

С Энном Вескимяги беседовал Николай Лощин.