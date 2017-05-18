"Калев/Крамо" выиграл третий матч финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу

В третьем матче финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу действующий обладатель титула "Калев/Крамо"на выезде одолел команду из Рапла.

Поединок состоялся в четверг вечером в Рапла и завершился со счетом 75:72 в пользу гостей.

Лучшим у победителей стал Бранко Миркович, набравший 27 очков.

Интересно, что такой же счет в пользу "Калева" был зафиксирован и во второй игре финального противостояния, которая прошла в Таллинне в воскресенье.

В финальной серии, которая проходит до четырех побед, "Калев" ведет 3:0.

Следующий матч соперников пройдет в Рапла в понедельник, 22 мая.