"Инсайт": главным подозреваемым в убийстве бомжа оказался другой бездомный Валерий

В начале апреля Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу 46-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве бездомного по имени Сергей в столичном районе Ласнамяэ. Передача ETV+ "Инсайт" выяснила имя подозреваемого - им оказался Валерий, который ранее фигурировал в телепрограмме и делился с журналистами своей версией убийства.

Как напомнила в четверг, 18 мая, программа "Инсайт", сожители Сергея рассказали, что в ночь убийства видели подростков, убегающих с места происшествия.

Версия звучала крайне правдоподобно, тем более, что удалось с помощью художника набросать портреты двух молодых людей, а слухи про кровавые развлечения подтвердили и местные жители.

Однако, по результатам полицейского расследования, эта версия все же оказалась ошибочной (портал rus.err.ee написал об этом 21 апреля).

"Нашлись сильные доказательства, что это преступление совершил подозреваемый, который сейчас в деле имеется", — сказала окружной прокурор Северной окружной прокуратуры Аннели Лумисте.

Подозреваемым по делу оказался Валерий. Тот самый бездомный, который рассказывал корреспондентам историю, составлял портреты и все это время был буквально на расстоянии вытянутой руки от съёмочной группы.

"30 ножевых ранений: в лицо, руки, тело. Настоящая кровавая бойня, которую должен был устроить человек приличной физической силы. Фактов, которые указывали бы на случайное столкновение с агрессивными подростками все меньше и меньше", - говорит журналист ETV+ Дмитрий Пастухов.

"Что же, выходит, предполагаемый убийца очень ловко направил редакцию по ложному следу, или, быть может, прокуратура выбрала путь наименьшего сопротивления? Нож-то у бездомных был один на всех, и то, что Валерий им точно пользовался — понятно и без всяких экспертиз", - делится мыслями Пастухов.

"ДНК имеет часто важное силу доказательства, поскольку с этой экспертизой можно выяснить из какого биологического материала это ДНК происходит, т.е например, кровь", — пояснила окружной прокурор Северной окружной прокуратуры Аннели Лумисте.

Согласно подозрению, поздним вечером 12 марта в таллиннском районе Ласнамяэ в заброшенном депо на Раху теэ он неоднократно ударил ножом 52-летнего мужчину. Вследствие полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщила 23 марта программа ETV+ "Инсайт", убитого мужчину звали Сергеем и о нем авторы передачи делали сюжет ранее. Журналистам "Инсайта" знавшие Сергея бездомные сказали, что подозревают в убийстве подростков.