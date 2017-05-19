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С конца мая малообеспеченные многодетные семьи могут ходатайствовать о жилищном пособии ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

ЦУ KredEx 29 мая начинает прием ходатайств на получение жилищного пособия от многодетных семей с низким уровнем дохода. В текущем году на улучшение жилищных условий многодетных семей выделено более 3 млн евро.

Возможность улучшить свои жилищные условия получат семьи, воспитывающие по меньшей мере троих детей в возрасте до 19 лет и чей доход на одного члена семьи в прошлом году составил до 355 евро в месяц.

Пособие предназначено для семей, не имеющих жилья, или чье жилье не отвечает элементарным жилищным условиям (отсутствует система водоснабжения и канализации или помывочные возможности, протекает крыша или очаги отопления не обеспечивают достаточно высокой температуры воздуха в жилье). Максимальная сумма пособия составляет 8000 евро, при вторичном ходатайствовании – 5000 евро.

Безвозвратное пособие можно использовать по-разному. Например, на расходы, связанные с возведением, реставрацией, перестройкой или расширением жилья, а также на расходы, связанные с сооружением, изменением или заменой инженерных систем или сетей жилья.

Кроме того, пособие можно использовать для приобретения жилья в случае, если семья не имеет собственного жилья, или же дом или квартира, которые находятся в собственности домохозяйства, не отвечают современным жилищным условиям, в том числе если, по разумным соображениям, является слишком тесным для семейства.

В прошлом году пособие больше всего использовалось для реновации и приобретения жилья.

Ходатайства можно подавать до 30 июня 2017 года.

Дополнительную информацию об условиях и ходатайствовании можно найти на сайте KredEx.

Семьи, получившие пособие в предыдущие годы, для ходатайствования о повторном пособии должны представить отчет, подтверждающий, что средства были использованы по назначению.

Редактор: Ирина Киреева

kredexпособиемалообеспеченныемногодетныесемьи


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