Финское посольство открыло книгу соболезнований в память о президенте Мауно Койвисто

Финское посольство в Таллинне в пятницу, 19 мая, открыло книгу соболезнований в связи с кончиной экс-президента Финляндии Мауно Койвисто, передает служба новостей "Радио 4".

Книга соболезнований будет открыта до 23 мая. До сегодняшнего дня записи можно оставлять и в виртуальной книге соболезнований. Похороны Майуно Койвисто состоятся 25 мая.

Бывший президент Финляндии Мауно Хенрик Койвисто скончался 12 мая на 93-м году жизни. В 1982-1994 гг он два срока подряд был президентом республики. До этого Койвисто возглавлял правительство, работал министром финансов и руководил Банком Финляндии.