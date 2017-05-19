США направили второй авианосец к Корейскому полуострову

ВМС США направили к Корейскому полуострову авианосец "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan) в дополнение к уже находящемуся там кораблю "Карл Винсон" (USS Carl Vinson).

Авианосец вышел из японского порта Йокосука во вторник, после завершения технического обслуживания и соответствующих тестов, передает Lenta.ru со ссылкой на CNN. По прибытии на место экипаж военного корабля займется отработкой безопасного запуска и приземления самолетов. Также "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" примут участие в парных маневрах на фоне роста напряженности в регионе.

"Карл Винсон" вошел в Японское море через Цусимский пролив 29 апреля. Он принимает участие в начавшихся 23 апреля совместных учениях ВМС США и японских Сил самообороны. Маневры призваны оказать давление на КНДР, где было произведено несколько запусков баллистических ракет. Последний на данный момент старт состоялся 14 мая. В Пхеньяне назвали испытание успешным, его целью была проверка возможности доставки крупной тяжелой ядерной боеголовки.

Ситуация на Корейском полуострове – одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.