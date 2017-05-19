Картину Жана-Мишеля Баския продали на аукционе Sotheby's за 110,5 млн долларов

Безымянная картина американского американского художника-неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов, установив ценовой рекорд для произведений уроженца Бруклина, сообщают иностранные СМИ.

Проданная картина не имеет названия и датируется 1982 годом. На голубом фоне черной краской нарисованы контуры человеческой головы.

За картину шла ожесточенная борьба между присутствовавшим в зале торгов клиентом и покупателем, который торговался по телефону и в итоге одержал верх. Аукционный дом сообщил, что картину приобрел японский предприниматель Юсаку Маэдзава.

Баския начинал как художник граффитист, а позднее прославился работами в стиле неоэкспрессионизма. В 1988 году в возрасте 27 лет художник скончался от передозировки наркотиками.