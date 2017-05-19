Сегодня ожидается самый теплый день весны ({{commentsTotal}})
Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
По последним данным, в результате наезда автомобиля на людей один человек погиб и 22 пострадали. Водитель транспортного средства заключен под стражу.
Марина Скульская рассказала об экотенденциях в моде: платья из цедры апельсина и выращенная из грибов кожа
Историк моды Марина Скульская в эфире ETV+ рассказала, что сегодня существует примерно 80 000 способов обработки ткани химикатами – все они наносят серьезный урон окружающей среде. Чтобы решить касающуюся всех проблему, разрабатываются различные новые технологии, например, ткани платьев для красной дорожки производят из цедры апельсина, а кожу выращивают из грибов.
В четверг, 18 мая, в Таллинне произошло два ДТП, в которых травмы получили мотоциклисты.
Особый взгляд
Ханно Певкур о местных выборах, политических разборках вокруг 9 мая, громких скандалах и не только.