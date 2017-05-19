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Руководитель новостной редакции ERR назвал неуместным заявление Вейдеманна ({{commentsTotal}})

Рейн Вейдеманн.
Рейн Вейдеманн. Автор: Postimees/Scanpix
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Мнение

Руководитель редакции новостей Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) Урмет Коок назвал неуместным сделанное новым председателем совета ERR Рейном Вейдеманном в интервью Postimees сравнение стиля интервьюирования репортерами ERR со стилем КГБ.

"Конечно, ERR не является объектом, недоступным для критики, однако сделанное новым председателем совета ERR Рейном Вейдеманном заявление является неуместным вмешательством в свободу редакции, - сказал Коок BNS. - Если председатель совета ERR считает, что в студии новостей премьер-министру следует задавать только заранее обговоренные и лишенные остроты вопросы, то, к сожалению, именно это и напоминает журналистику советского времени. Возвращения чего, как я очень надеюсь, уважаемый Рейн Вейдаманн, вряд ли хочет".

Избранный во вторник новым председателем совета ERR Рейн Вейдеманн в четверг сказал в интервью Postimees, что в основном удовлетворен программами каналов вещания, однако, упрекнул некоторых ведущих передач за острую тональность.

"В последнее время поведение новостных репортеров в отношении интервьюируемых. Мне такой атакующий сталь не нравится,- сказал Вейдеманн. - Я такой старый человек, что бывал на допросах в КГБ и в парткомах. У меня возникает дежа вю, когда я смотрю, как людей атакуют в эфире. Национальное вещание не должно вызывать таких ассоциаций".

В середине апреля премьер-министра Эстонии и лидер Центристской партии Юри Ратас в прямом эфире давал интервью журналистам ”Актуальной камеры” по поводу стратегии государственного бюджета. Это интервью вызвало у общественности шквал эмоций, сообщал портал Delfi.

Так, в соцсетях многие зрители хвалили журналистов и в шутку отмечали, что Ратас, вероятно, использовал знаменитый "генератор обтекаемых ответов" от Eesti Ekspress.

Многие политики тогда обрушились на Ратаса, обвиняя его в нечетких и бессвязных ответах.

За Ратаса вступилась председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Керсти Сарапуу, которую удивило, что ведущие новостной передачи "Актуальная камера", которые должны соблюдать нейтральную позицию и чтить журналистскую этику, во время интервью набросились на премьер-министра, написал Postimees.

"Журналист, разумеется, может и должен интервьюировать председателя партии и задавать ему неудобные вопросы, но есть правила хорошего тона, которые предполагают, что интервьюируемого хотя бы предупреждают о теме беседы. Накануне премьер-министр был приглашен в прямой эфир, чтобы рассказать о принятых решениях по бюджетной стратегии, но вместо этого он попал под огонь критики", - объяснила Сарапуу/

Интервью Юри Ратаса "Актуальной камере" можно посмотреть здесь.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS

вейдеманн


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