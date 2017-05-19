В Ляэне-Вирумаа в пожаре погибла пожилая женщина

В четверг в поселке Ракке в Ляэне-Вирумаа произошел пожар в трехэтажном многоквартирном доме на улице Метса. В ходе работ по тушению спасатели нашли тело 90-летней женщины.

Сообщение о возгорании поступило в 16:29. По словам звонившего, в квартире находилась пожилая женщина. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит двухкомнатная квартира на первом этаже. Из окна вырывались языки пламени, двор был заполнен дымом. Дым шел из окна и открытой двери квартиры.

Шесть жильцов выбрались из дома до прибытия спасателей, так как дым распространился в другие квартиры. Спасатели помогли вывести из опасного здания жильцов второго и третьего этажей.

Хозяйка горящей квартиры погибла. Пожар потушили к 17:00.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного курения. В квартире не было дымового датчика. Точные обстоятельства произошедшего выяснит следствие.

В текущем году в пожарах погибли 15 человек.