ФОТО и ВИДЕО: у Балтийского вокзала открылся полностью обновленный рынок

В пятницу, 19 мая, в Таллинне открылся обновленный рынок у Балтийского вокзала.

Новый рынок строился полтора года. Его крупнейшие объекты - мясомолочный зал площадью 1000 кв.м и рыбный зал площадью 400 кв.м, где в основном предлагается отечественная продукция. Здания соединяет крытая галерея с овощными прилавками, где круглый год будут продаваться садово-огородные продукты: корнеплоды, овощи и фрукты.

На втором этаже рынка расположена торговля одеждой, старыми и антикварными вещами, предметами рукоделия, здесь же и показательная кухня, где профессиональные повара будут обучать всех желающих интересным рецептам и кулинарным приемам, которые легко можно испробовать дома.

На церемонии открытия выступили Таня Михайлова-Саар и группа Kõrsikud, а многие торговцы весь день предлагают сюрпризы и товары со скидкой по случаю открытия рынка.

Предприятие Balti Jaama Turg, владеющее рынком, входит в концерн Astri Grupp, инвестиции в реновацию рынка составляют 24 млн евро.

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