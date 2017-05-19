Сегодня открывается обновленный рынок у Балтийского вокзала

Новый рынок строился полтора года, и крупнейшие объекты рынка - мясомолочный зал площадью 1000 кв.м и рыбный зал площадью 400 кв.м, где в основном прелагается отечественная продукция. Здания соединяет крытая галерея с овощными прилавками, где круглый год будут продаваться садово-огородные продукты: корнеплоды, овощи и фрукты.

На втором этаже рынка расположена торговля одеждой, старыми и антикварными вещами, рукодельными изделиями, здесь же и показательная кухня, где профессиональные повара будут обучать всех желающих интересным рецептам и приемам, которые легко можно применить у себя дома, на кухне.

На церемонии открытия выступят Таня Михайлова-Саар и группа Kõrsikud, а многие торговцы будут весь день предлагать сюрпризы и специальные цены по случаю открытия.

Предприятие Balti Jaama Turg входит в концерн Astri Grupp, инвестиции в реновацию рынка составляют 24 млн евро.