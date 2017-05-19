ФОТО: ETV + представил фильм "Высоцкий 1972"

В четверг, 18 мая, в кинотеатре Artis прошла премьера фильма "Высоцкий 1972", снятого по заказу телеканала ETV+.

В 1972 году в 1-й студии Эстонского телевидения культовый певец, поэт и актер Владимир Высоцкий дал интервью журналисту ETV Мати Тальвику. Это было его первое телевизионное интервью в Советском Союзе.

45 лет спустя телеканал ETV+ представил документальный фильм, который рассказывает о легендарном визите Высоцкого в Эстонию.

Режиссер фильма Ольга Кяо, автор — Тимур Иликаев.

Канал ETV+ покажет фильм "Высоцкий 1972" и его вторую часть "Высоцкий 2017" в воскресенье, 21 мая в 20:30.