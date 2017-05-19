Келли Сильдару номинирована на престижную премию Олимпийских комитетов Европы

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) номинировал юную эстонскую фристайлистку Келли Сильдару на премию Петра Нуровского, которую вручают лучшим молодым спортсменам Европы. Сильдару - первая спортсменка от Эстонии, которая вошла в число пяти финалистов, претендующих на эту европейскую премию. Победителя назовут вечером 19 мая.

По словам спортивного директора ЭОК Мартти Раю, спортсмен из Эстонии впервые прошел в число финалистов этого конкурса. "Это большое признание. Оценивают не только спортивные достижения, но и отношение и поведение спортсмена как носителя олимпийских ценностей. Келли – достойный кандидат на эту премию", – сказал Раю.

Кроме Келли Сильдару на премию Петра Нуровского в зимних видах спорта претендуют итальянский горнолыжник Алекс Винатзер, норвежский фристайлист Брик Рууд, польская конькобежка Камила Стормовска и словенская прыгунья с трамплина Ника Кризнар.

Победителя выберут представители Олимпийских комитетов из 50 стран на форуме, проходящем в столице Македонии Скопье. Результаты голосования объявят на гала-вечере, который начнется в 20:00. Победитель получит кубок и стипендию в размере 12 000 евро.

В качестве кандидатов на премию Петра Нуровского Олимпийские комитеты европейских стран могут выдвигать спортсменов до 19 лет. Премию лучшего спортсмена Европы учредили в память о погибшем в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском президенте Олимпийского комитета Польши Петре Нуровском.