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Келли Сильдару получила престижную премию Европейских олимпийских комитетов ({{commentsTotal}})

Келли Сильдару.
Келли Сильдару. Автор: ЭОК
Спорт
Спорт
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На гала-вечере Европейских олимпийских комитетов, который прошел в Скопье, было объявлено, что лауреатом престижной премии Петра Нуровского в зимних видах спорта стала эстонская фристайлистка Келли Сильдару.

Сильдару получила почетный трофей и стипендию в размере 12 000 евро.

Победителя выбрали в результате голосования представителей 50 национальных олимпийских комитетов Европы.

На премию Петра Нуровского в зимних видах спорта также претендовали итальянский горнолыжник Алекс Винатзер, норвежский фристайлист Брик Рууд, польская конькобежка Камила Стормовска и словенская прыгунья с трамплина Ника Кризнар.

Представитель Эстонии впервые выиграл этот конкурс, да и вообще эстонские спортсмены раньше даже не попадали в число номинантов.

В качестве кандидатов на премию Петра Нуровского Олимпийские комитеты европейских стран могут выдвигать спортсменов до 19 лет. Премию лучшего спортсмена Европы учредили в память о погибшем в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском президенте Олимпийского комитета Польши Петре Нуровском.

Редактор: Ирина Киреева, Виктор Сольц

эокпремиясильдаруфристайл


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