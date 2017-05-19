В Русском театре пройдет благотворительный концерт "Чернильница"

В благотворительном концерте авторской музыки и поэзии "Чернильница", который в пятый раз пройдет в Русском театре, примут участие "Идеальные люди", Юлия Календа, Владимир Чердаков и других артисты и творческие деятели.

Каждый новый концерт готовит для публики что-то новое. Гостей мероприятия снова ожидает встреча с незаурядными людьми. На "Чернильнице" в Русском театре выступят: группа "Идеальные люди", радио и телеведущая Юлия Календа, писательница Ксения Малкки, фронтмен группы AveNue Владимир Чердаков, выпускница Культурной академии Вильянди, режиссер Даяна Загорская, лауреат конкурса "Поэт Поет 2017" в Тарту Сергей Немо дуэтом с Ириной Критт и организатор "Чернильницы" Максим Галанин. Особый гость мероприятия - 12-летний талантливый пианист Илья Демченко, играющий сложные произведения по памяти.

Деньги, собранные на концерте, пойдут как обычно тому, кто в этом отчаянно нуждается, и будут переданы на оплату консультаций и реабилитации Георга Комкова с синдромом Ди-Джорджи в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом институте имени В.М.Бехтерева. Терапия с дельфинами и предыдущее лечение дали свои результаты и Георг, которому врачи прочили будущее беспомощного инвалида, сегодня разговаривает и постепенно развивается. Впереди очередной этап консультаций и реабилитации, на которую необходимо более 4000 евро.

Благотворительный концерт "Чернильница" пройдет в каминном зале Русского театра Эстонии 20 мая в 18:00.