В Эстонии на русский язык переведут и инфолистки к некоторым рецептурным лекарствам

С начала мая аннотации ко всем без исключения безрецептурным лекарствам, продающимся в Эстонии, доступны на русском и английском языках. Теперь Министерство социальных дел составляет ТОП-10 рецептурных лекарств, аннотации к которым переведут на русский язык, сказал глава ведомства Евгений Осиновский в эфире ETV+.

Большая часть лекарств, отпускаемых по рецепту, употребляется мало, поэтому инструкции по их применению переводить нецелесообразно, отметил министр здравоохранения и труда Осиновский, выступая в программе "Кофе+".

"Аннотации к рецептурным лекарствам в 3-4 раза длиннее, поэтому их перевод будет стоить дороже, – пояснил Осиновский. – Мы сейчас проводим анализ, чтобы составить ТОП-10 самых популярных препаратов и на оставшиеся средства перевести аннотации к ним".

Вероятно, что в список войдет несколько наименований антибиотиков, поскольку они являются наиболее часто употребляемыми лекарствами в Эстонии.

С начала мая аннотации ко всем без исключения безрецептурным лекарствам, продающимся в Эстонии, доступны на русском и английском языках. Из 100 000 евро, выделенных на эти цели, была потрачена половина. На сегодняшний день в Эстонии продается 388 безрецептурных препаратов.

Как отметил Осиновский, при появлении на рынке новых безрецептурных лекарственных препаратов, инфолистки к ним будут также переведены в кратчайшие сроки.

Чтобы получить аннотацию к безрецептурному лекарству на русском, нужно обратиться к аптекарю, который распечатает ее на бумаге.