ФОТО: в подвальном магазине в Старом Таллинне обвалился потолок

В историческом здании в Старом Таллинне в пятницу обвалился сводчатый потолок, люди не пострадали.

В 8 часов утра спасателям, что в магазине, расположенном в подвале трехэтажного исторического здания по адресу Тоом-Кооли, обвалился сводчатый потолок, появились также трещины и в наружной стене здания.

Спасатели установили, что обрушилось сводчатое перекрытие между подвалом и первым этажом здания, никто не пострадал.

"Находившиеся в здании люди эвакуированы, вход в здание ограничен. Представители департамента технадзора дали оценку произошедшему, спасательные ресурсы и скорая помощь на месте происшествия больше не требуются", – сообщил пресс-секретарь спасательного центра.