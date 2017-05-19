В Эстонию прибыли еще две семьи беженцев из Сирии

В Эстонию в соответствии с миграционной программой Европейского союза прибыли две семьи беженцев — всего восемь человек.

Как сообщила BNS руководитель отдела политики международной защиты Министерства социальных дел Трийн Рааг, на этой неделе в Эстонию прибыли на основании миграционной программы ЕС из Греции две семьи беженцев, перемещенные из Сирии.

В одной семье пять человек — родители и трое детей, семья направлена на жительство в волость Харку. В другой семье родители и один ребенок, семья направлена в Тартуский уезд.

Рааг сказала, что у всех взрослых есть опыт работы в различных отраслях и преимущественно основное или среднее образование.

Тем самым в рамках миграционной программы ЕС в Эстонию перемещены и обоснователись на жительство 150 человек.

Из числа этих беженцев одна семья добровольно вернулась на родину Ирак, три человека превысили допустимый срок пребывания вне Эстонии, 44 человека находятся в Европе, а двое — под стражей.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.