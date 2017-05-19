Ворона украла документы у жительницы Сааремаа

Женщина приехала из магазина домой и положила сумочку на крышу машины, чтобы занести в комнату тяжелые пакеты с покупками. Когда она вернулась обратно, увидела на крыше ворону, с интересом изучавшую содержимое сумочки, передает Postimees со ссылкой на Meie Maa.

Ворона стояла на машине, а в клюве у нее был техпаспорт автомобиля. Как обнаружилось позже, птица вытащила и паспорт женщины, но его удалось найти на следующий день под машиной: видимо, пернатая воровка выронила его из клюва.