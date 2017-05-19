Опрос Emor: в мае самой популярной стала Партия реформ

В мае с большим перевесом до позиции самой популярной партии вырос рейтинг Партии реформ, рейтинг Центристской партии по сравнению с апрелем существенно упал, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической фирмой Kantar Emor по заказу агентства BNS и газеты Postimees.

В мае Партию реформ поддерживали 27,5%, Центристскую партию – 21,8%, Социал-демократическую партию (SDE) – 17,8%, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) – 13,4%, Свободную партию – 9,9%, а Союз Отечества и Res Publica (IRL) – 5,6% электората.

По сравнению с апрелем рейтинг Партии реформ вырос на 3%, SDE – на 2,4%, а IRL – на 0,9%. Рейтинг Центристской партии по сравнению с апрелем упал на 3%, Свободной партии – на 1,3%, а EKRE – на 0,7%.

Из не вошедших в парламент партий наиболее крупной поддержкой пользовалась партия "Зеленые Эстонии" – в мае их поддержали 3,5%, по сравнению с апрелем рейтинг этой партии понизился на 1,2%.

Поддержка правящей коалиции в мае составила 45%, свои предпочтения не смогли указать 27,1% опрошенных, это на 1,5% больше, чем было в апреле.

Результаты составлены только на основании ответов тех, кто имеет свои предпочтения в выборе партии, таким образом, процент респондентов, которые затруднялись ответить, не учитывается. Подобный метод позволяет сравнивать рейтинг партий с результатами выборов Рийгикогу и тем самым позволяет представить потенциальную представленность партий в парламенте в том случае, если бы выборы прошли в период опроса и включали тех же кандидатов.

Всего Kantar Emor в период с 12 по 18 мая путем веб-анкет провел опрос среди 950 имеющих право голоса граждан в возрасте 18-74 лет.