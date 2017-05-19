Глава IRL Хелир-Валдор Сеэдер не собирается создавать новую правящую коалицию

По словам Сеэдера, ему были сделаны предложения по формированию новой правящей коалиции, но поскольку его партия не хочет уходить из правительства, то он не принял эти предложения.

"Наша цель не в том, чтобы уйти из правительства. Если бы это было нашей целью, можно было бы уже давно проводить переговоры. Всевозможные предложения по формированию новой коалиции поступали и от Партии реформ, и от EKRE. Мы могли бы их принять и начать переговоры, но это не наша цель... Различные стороны нас приглашали сформировать правительство из четырех партий, поступали и другие альтернативные предложения", - сказал Сеэдер новостному порталу ERR.

Сеэдер отметил, что сегодня все три правящие партии понимают, что ситуация не идеальна, и никто не хочет вводить налоги ради налогов. "Никто не желает ухудшать налоговую среду или усложнять налогообложение, что, несомненно, произойдет при принятии налогового пакета (подготовленного правительством Ратаса — ред. )", - сказал он.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда все три партии имеют разные взгляды относительно того, как поступить. Если говорить о сокращениях, о том, что можно урезать, то видно, что многие вещи следовало бы сократить. Если говорить о доходах, то здесь тоже взгляды различаются. Но мы достигли той фазы, когда начинается практическое обсуждение. Сегодня нет еще соглашения по расчетам, но мы действуем в этом направлении“, - добавил Сеэдер.

ERR спросил Сеэдера, что произойдет, если партнеры по коалиции не согласятся с предложениями Сеэдера. "Я не собираюсь спекулировать, что произойдет, когда что-то пойдет так или иначе. Я по-прежнему настроен на какое-либо решение, и я верю в это, что мы все вместе найдем это решение", - ответил Сеэдер.

По словам главы IRL, он согласится и на компромиссное решение. "Конечно. Одно дело, что вы имеете в виду под компромиссом и что мы считаем компромиссом. Мы сегодня не знаем, каким может быть этот компромиссный вариант, но никогда не бывает так, что одна сторона получает все, а другие просто соглашаются с этим".

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, партия "Союз отечества и Res Publica" (IRL) намерена еще раз обсудить внутри партии и в правительственной коалиции законопроект о налоговой реформе до его второго чтения в Рийгикогу, чтобы рассмотреть различные возможности не повышать налоги.

18 мая Рийгикогу в первом чтении рассмотрел 24 законопроекта. Среди них соглашение о ратификации проекта Rail Baltica и скандальные поправки по изменению налоговой системы. Накануне стало известно, что один из коалиционных партнеров - Союз Отечества и Республики - намерен заняться доработкой "налоговой реформы".

Решение о желании пересмотреть изменения по налоговой системе принял новый председатель партии IRL Хелир-Валдор Сеэдер, который был избран на этот пост 13 мая. Он сменил на посту председателя партии нынешнего министра обороны Маргуса Цахкна.