rus.err.ee

ООН: бомба в ноутбуке на борту самолета - лишь вопрос времени ({{commentsTotal}})

Досмотр ручной клади в аэропорту Стамбула.
Досмотр ручной клади в аэропорту Стамбула. Автор: REUTERS/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Использование экстремистами в самолетах взрывных устройств, замаскированных в ноутбуках и планшетах, фактически неизбежно и это лишь вопрос времени, считают в антитеррористическом комитете Организации объединенных наций.

"Вопрос надо ставить - не случится ли это, а когда это случится", - заявил исполнительный директор антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборд, передает Русская служба Би-би-си.

Это заявление прозвучало после того, как власти США и ЕС решили не запрещать перевозку в ручной клади планшетов и ноутбуков на рейсах, следующих из Европы в США, из-за угрозы терактов.

Ранее США и Великобритания ввели запрет на перевоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на борту самолетов, следующих из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением.

По мнению Лаборда, угроза организации взрывов на европейских авиарейсах весьма серьезна. Глава антитеррористического комитета ООН пояснил, что большую опасность для европейских стран представляют боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ), возвращающиеся в Европу из Сирии и Ирака.

ИГ сдает свои позиции в Сирии и Ираке, в результате чего растет число боевиков (преимущественно выходцев из европейских государств), возвращающихся в свои страны. Со слов Лаборда, они более опасны, чем те, кто организовывал нападения ранее.

"В целом, эти люди гораздо более решительны, они опытнее и лучше обучены", - отметил Жан-Поль Лаборд.

В конце марта власти США ввели запрет на перевозку ноутбуков и планшетов в салоне самолетов, следующих из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением. Ограничения США коснулись авиарейсов из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые Вашингтон рассматривает как потенциальный источник террористической угрозы: Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта.
Аналогичный запрет, ввведенный Великобританией, распространяется на прямые рейсы из шести стран - Египта, Турции, Иордании, Саудовской Аравии, Туниса и Ливана.

Власти США и Великобритании объяснили необходимость введения запрета появлением информации о попытках экстремистов замаскировать взрывные устройства в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плеерах и электронных игровых устройствах.

Глава антитеррористического комитета ООН полагает, что вводимые ограничения хотя и снизят риск теракта, однако не смогут полностью обеспечить безопасность полетов.

"Несмотря на вводимые ограничения на передвижение, вы получите боевиков террористических группировок, которые сумеют просочиться сквозь границы и вернуться в свои страны - в основном с помощью контрабандистов", - пояснил Лаборд.

Как отметил глава комитета, в то же время число выходцев из Европы, желающих присоединиться к ИГ, заметно сократилось. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что за последний год число иностранцев, отправляющиеся на территории, контролируемые ИГ, сократилось на 90%.

Лаборд отметил, что ему не известно, могут ли боевики ИГ организовать нападение, замаскировав взрывное устройство в ноутбуке, но, с его слов, у ряда экстремистских и преступных группировок такие возможности есть.

Редактор: Надежда Берсенёва

ноутбукоонбоевикиэкстремисты


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.
Сеэдер не собирается создавать новую правящую коалицию
С июня 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне.С июня 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне.
Шведская прокуратура сняла обвинения с Ассанжа и аннулировала ордер на арест
Реформисты.Реформисты.
Опрос Emor: в мае самой популярной стала Партия реформ
Лекарства. Иллюстративная фотография.Лекарства. Иллюстративная фотография.
Евгений Осиновский: на русский будут переведены и инфолистки к некоторым рецептурным лекарствам
Место происшествия на улице Вана-КоолиМесто происшествия на улице Вана-Кооли
ФОТО: в подвальном магазине в Старом Таллинне обвалился потолок
19 мая открылся обновленный рынок у Балтийского вокзала19 мая открылся обновленный рынок у Балтийского вокзала
ФОТО: полностью обновленный рынок у Балтийского вокзала открылся

В пятницу, 19 мая, в Таллинне открылся обновленный рынок у Балтийского вокзала (предприятие Balti Jaama Turg).

Обновлено: 13:07 
Ворона. Иллюстративная фотографияВорона. Иллюстративная фотография
Ворона украла документы у жительницы Сааремаа
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В пятницу воздух прогреется до +23

Келли Сильдару номинирована на престижную премию Олимпийских комитетов Европы

ЭСТОНИЯ
Остров Аэгна.Остров Аэгна.
Началась навигация на остров Аэгна

Сегодня навигацию на остров Аэгна открыл пассажирский теплоход "Веста", который поддерживает сообщение на линии Таллинн-Аэгна.

Президентский дворец в Кадриорге.Президентский дворец в Кадриорге.
Президент Кальюлайд вызвала к себе на беседу председателей коалиционных партий
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Эстонию прибыли еще две семьи беженцев из Сирии
Спасатель.Спасатель.
В Ляэне-Вирумаа в пожаре погибла пожилая женщина
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
С конца мая малообеспеченные многодетные семьи могут ходатайствовать о жилищном пособии
Мотоцикл. Иллюстративная фотография.Мотоцикл. Иллюстративная фотография.
В Таллинне произошло две аварии с участием мотоциклистов
Соревнования по строительству мостов в ТТУ.Соревнования по строительству мостов в ТТУ.
В ТТУ проходят соревнования по сборке мостов
ИДА-ВИРУМАА
Eesti Energia наймет психолога для работников.Eesti Energia наймет психолога для работников.
Eesti Energia ищет психологов для оказания кризисных консультаций своим рабочим в Ида-Вирумаа
Обновлено: 10:13
Инспекторы проверяют наличие дымовых датчиков в домах и квартирах.Инспекторы проверяют наличие дымовых датчиков в домах и квартирах.
Спасатели проверят квартиры жителей Ида-Вирумаа на предмет пожарной безопасности
Денежное вливание позволит музею избежать сокращений персонала.Денежное вливание позволит музею избежать сокращений персонала.
Нарвский музей получит от горсобрания 130 000 евро
Обновлено: 18.05
В зале суда.В зале суда.
В пятницу окружной суд примет решение по делу о коррупции в Нарве
Партия зеленых Эстонии положила глаз на Нарву.Партия зеленых Эстонии положила глаз на Нарву.
Партия "Зеленые Эстонии" может создать избирательный союз в Нарве
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: чему Эстония и Финляндия могли бы научить друг друга в сфере безопасности

Эстонию и Финляндию роднят близкие языки, культура и история, а также геополитическое положение, требующее от них выработки стратегии сохранения суверенитета и самостоятельности в условиях соседства с великой державой. Но в силу исторических причин выбранные стратегии оказались очень разными. Могут ли Таллинн и Хельсинки извлечь друг для друга полезные уроки из своего опыта отношений с Москвой?

Рейн Вейдеманн.Рейн Вейдеманн.

Руководитель новостной редакции ERR назвал неуместным заявление Вейдеманна

Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография

Марина Скульская рассказала об экотенденциях в моде: платья из цедры апельсина и выращенная из грибов кожа 

Родион Денисов.Родион Денисов.
Родион Денисов: Крест расточительности
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии
Обновлено: 21:49 
Белка.Белка.
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
Концерт группировки "Ленинград" в Талилнне.Концерт группировки "Ленинград" в Талилнне.
ФОТО: Шнур в Таллинне - муниципальные выборы бессмысленны
ЗА РУБЕЖОМ
Досмотр ручной клади в аэропорту Стамбула.Досмотр ручной клади в аэропорту Стамбула.
ООН: бомба в ноутбуке на борту самолета - лишь вопрос времени
Флаг Польши. иллюстративное фотоФлаг Польши. иллюстративное фото
МИД Польши: страна готова судиться с ЕК из-за требований ЕС по приему беженцев
В Иране проходят президентские выборы
США направили второй авианосец к Корейскому полуострову
Мауно Койвисто в 2013 году.
Финское посольство открыло книгу соболезнований в память о президенте Мауно Койвисто
В Нью-Йорке автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, один человек погиб и 22 пострадали
Обновлено: 07:58
ЭКОНОМИКА
Бизнесмен Вяйно Калдоя возглавил совет Eesti Energia.Бизнесмен Вяйно Калдоя возглавил совет Eesti Energia.
Совет Eesti Energia возглавил крупный бизнесмен Вяйно Калдоя
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Средний брутто-доход в 2016 году вырос до 1073 евро
17.05
IRL заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции
17.05
Союз налогоплательщиков Эстонии призвал депутатов Рийгикогу отказаться от налоговых изменений
17.05
Независимая газодобывающая компания "Новатэк" увидела перспективу на рынке стран Балтии
17.05
В апреле инфляция в Эстонии была самой высокой в ЕС
17.05
Компания Transferwise сообщила о прибыли
СПОРТ
Латвия снова примет чемпионат мира по хоккею.Латвия снова примет чемпионат мира по хоккею.
Рига и Минск примут ЧМ-2021 по хоккею
Болельщики Болельщики
"Калев/Крамо" выиграл третий матч финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу
Российские хоккеисты вышли в полуфинал.
Сборные России и Финляндии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Симона Халеп уже побеждала Анетт Контавейт.
Следующей соперницей Анетт Контавейт на турнире в Риме станет Симона Халеп
Так выглядит золотая медаль Олимпиады в Бразилии.Так выглядит золотая медаль Олимпиады в Бразилии.
Государственное пособие олимпийским чемпионам могут увеличить
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Контавейт продолжила победную серию на турнире в Риме
Команда из Пылва выиграла чемпионский титул третий год подряд.Команда из Пылва выиграла чемпионский титул третий год подряд.
Команда "Сервити" в 12-й раз стала чемпионом Эстонии по гандболу
Обновлено: 17.05
КУЛЬТУРА
Режиссер фильма Режиссер фильма
ФОТО: ETV + представил фильм "Высоцкий 1972"
Картина американского американского художника Жан-Мишеля Баския продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов.Картина американского американского художника Жан-Мишеля Баския продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов.
Картину Жана-Мишеля Баския продали на аукционе Sotheby's за 110,5 млн долларов
Общество Славянской культуры.Общество Славянской культуры.
На Дни славянской письменности и культуры в Таллинн приедут гости из Беларуси и России
Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.
Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за 21,2 млн долларов
РАЗНОЕ
Владимир Чердаков на Чернильнице N4.Владимир Чердаков на Чернильнице N4.
В Русском театре пройдет благотворительный концерт "Чернильница"
Сад на Башенной площади.Сад на Башенной площади.
На Башенной площади стартует цветочный фестиваль
Балтийский рынокБалтийский рынок
"АК": Балтийский рынок готовится к открытию
С вечера пятницы по воскресенье будет нарушена работа электронных каналов SEB
Lipo обещал предлагать продукты питания по самой низкой цене.Lipo обещал предлагать продукты питания по самой низкой цене.
Муниципальный магазин Таллинна Lipo отметил свой третий день рождения
Смотрите на ETV+
Последние новости
14:24
Рига и Минск примут ЧМ-2021 по хоккею
14:11
Началась навигация на остров Аэгна
13:55
ООН: бомба в ноутбуке на борту самолета - лишь вопрос времени
13:17
Президент Кальюлайд вызвала к себе на беседу председателей коалиционных партий
13:07
ФОТО: у Балтийского вокзала открылся полностью обновленный рынок Обновлено
12:57
Глава IRL Хелир-Валдор Сеэдер не собирается создавать новую правящую коалицию
12:33
Опрос Emor: в мае самой популярной стала Партия реформ
12:16
Шведская прокуратура сняла обвинения с Ассанжа и аннулировала ордер на арест
12:12
Андрей Крашевский: чему Эстония и Финляндия могли бы научить друг друга в сфере безопасности
11:58
МИД Польши: страна готова судиться с ЕК из-за требований ЕС по приему беженцев
11:52
Ворона украла документы у жительницы Сааремаа
11:23
В Эстонию прибыли еще две семьи беженцев из Сирии
11:23
ФОТО: в подвальном магазине в Старом Таллинне обвалился потолок
11:02
В Эстонии на русский язык переведут и инфолистки к некоторым рецептурным лекарствам
Полезно знать
Топ читаемости
10:13
Eesti Energia ищет психологов для оказания кризисных консультаций своим рабочим в Ида-Вирумаа Обновлено
18.05
ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии Обновлено
17.05
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
18.05
Гражданская война в квартирном товариществе: зачем в конфликт вмешиваются посторонние люди?
18.05
Эстония и Россия подписали соглашение о сотрудничестве на приграничных территориях Обновлено
18.05
Прибывшей из Москвы китаянке аннулировали визу в Таллиннском аэропорту
07:58
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, один человек погиб и 22 пострадали Обновлено
18.05
В пятницу окружной суд примет решение по делу о коррупции в Нарве
17.05
Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США
18.05
Нарвский музей получит от горсобрания 130 000 евро Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 18.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративное фото.
В пятницу воздух прогреется до +23
новости на "радио 4"
10:08
Торгово-промышленная палата отмечает 25-летие деятельности Арбитражного суда
10:06
В выходные в Таллинне пройдут Дни Каламая
08:45
Сегодня ожидается самый теплый день весны
08:05
Завтра по всей Эстонии пройдет "Ночь музеев"
18.05
Нарвскому музею выделили 130 000 евро
18.05
Шесть предприятий из Эстонии участвуют в международной выставке продуктов питания в Китае
18.05
Оппозиция горсобрания Таллинна раскритиковала дополнительный бюджет
18.05
В пятницу будет по летнему тепло. Прогноз погоды на 19 мая
Эстония
Соревнования по строительству мостов в ТТУ.
В ТТУ проходят соревнования по сборке мостов
Валерий - главный подозреваемый в убийстве.
"Инсайт": главным подозреваемым в убийстве бомжа оказался другой бездомный Валерий
Профобразование
В Рийгикогу обсуждали вопрос повышения престижа профобразования
Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.
Лидеры правительственных партий обсуждали возможность изменения "налоговой реформы"
Арво Сарапуу.
Арво Сарапуу отверг утверждения об участии фирм ATKO Grupp в вывозе мусора в Таллинне
Обновлено: 17.05
Врачи и медсестры. Иллюстративное фото
Центр Praxis раскритиковал политику здравоохранения: поставленные задачи выполнить не удастся
Обновлено: 17.05
За рубежом
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме