Началась навигация на остров Аэгна

"Веста" отходит из Рыбной гавани, плавание до острова продолжается около часа. Билеты можно приобрести в предварительной продаже не менее, чем за два часа до отплытия или на месте, начиная с 30 минут до отхода теплохода. Судно берет на борт до 47 пассажиров.

Таллинцы имеют право на бесплатный проезд, но его реализация возможна только в порядке живой очереди при предъявлении идентифицированной "зеленой" карточки и удостоверения личности.

На каждый рейс два места бронируются для жителей острова. Бронь снимается за четверть часа до отпытия.

До 4 июня судно будет в ходу только по выходным, т.е. с пятницы до воскресенья (включительно), выполняя в день по два рейса туда и обратно. С 5 июня судно будет в ходу 6 дней в неделю (кроме вторника), совершая в пятницу, субботу и воскресенье по три, а в среду и четверг - по два рейса в день.