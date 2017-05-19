Рига и Минск примут ЧМ-2021 по хоккею

Матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году пройдут в столицах Белоруссии и Латвии – Минске и Риге. Такое решение в пятницу, 19 мая, принято на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне.

Конгресс IIHF проходит в рамках чемпионата мира-2017. Оба города ранее по разу становились полноценным организатором подобного турнира: в 2006 году он проходил в Риге, а в 2014-м – в Минске, передает "Р-Спорт".

В ходе выборов в рамках конгресса совместная заявка Белоруссии и Латвии набрала больше голосов (55), чем единственный конкурент - Финляндия (52).

Главной площадкой ЧМ-2021 станет 15-тысячная "Арена-Минск", где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал.