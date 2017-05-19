rus.err.ee

Ансип: инвесторы заметят, что дела в Эстонии идут в неправильном направлении ({{commentsTotal}})

Андрус Ансип.
Андрус Ансип. Автор: Сийм Лыви/ERR
Мнение
Мнение

Вице-президент Европейской комиссии и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип раскритиковал бюджетную политику нынешнего правительства страны, отметив, что все делается неправильно.

"По-моему глубокому убеждению, дела в Эстонии идут не лучшим образом и страна движется в неверном направлении", - сказал бывший председатель Партии реформ в пятницу на пресс-конференции в Таллинне.

По словам Ансипа, планы правительства Юри Ратаса по введению новых налогов и взятию кредитов в то время, когда экономика Эстонии растет и кризиса не наблюдается, не обоснованы. "Обычному человеку кажется, что в Эстонии все хорошо, но инвестор уже так сказать не может", - отметил Ансип.

По его словам, в Эстонии происходит быстрый рост заработной платы, занятость на рынке труда находится на более высоком, чем когда-либо уровне. Но, несмотря на это, правительство планирует использовать резервы и увеличивать налоговую нагрузку.

"Теперь мы видим, что в Эстонии начали активно тратить накопленные ранее резервы и делаются предложения по взятию кредитов. При этом не обращается ни малейшего внимания на рекомендации советников по бюджету, Банка Эстонии и агентства Fitch", - сказал бывший премьер.

"Вернуть сбалансированность структуры будет трудно", - добавил он. "Ступенчатый подоходный налог есть во многих странах ЕС, но он не вводился за ночь... Если экономика не нуждается в стимуляции, а бюджетную политику начинают ослаблять, то это, естественно, не останется незамеченным для Европейской комиссии и потенциальных инвесторов", - предупредил Ансип.

Член правления Центристской партии Энн Ээсмаа быстро отреагировал на высказывание Ансипа. По его словам, находящийся сейчас на столь высоком посту Ансип должен держаться в стороне от внутренних политических проблем, потому что его заявления могут сильно повлиять на отношение инвесторов к Эстонии.

"Вместо того, чтобы запугивать, вице-президент должен быть в хорошем смысле послом Эстонии за рубежом, который привлекает, а не отталкивает инвестиции в страну", - пояснил Ээсмаа.

По его словам, бывший председатель Партии реформ пошел по удручающему пути и перед выборами помогает своей партии, не думая о политической борьбе в более широком масштабе.

Редактор: Надежда Берсенёва

бюджетансипээсмаа


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Андрус Ансип.Андрус Ансип.
Ансип: инвесторы заметят, что дела в Эстонии идут в неправильном направлении
Анетт Контавейт зачехлила ракетку.Анетт Контавейт зачехлила ракетку.
Анетт Контавейт на турнире в Риме проиграла четвертой ракетке мира
Реформисты.Реформисты.
Опрос Emor: в мае самой популярной стала Партия реформ
Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.
Глава IRL Хелир-Валдор Сеэдер не собирается создавать новую правящую коалицию
С июня 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне.С июня 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне.
Шведская прокуратура сняла обвинения с Ассанжа и аннулировала ордер на арест
19 мая открылся обновленный рынок у Балтийского вокзала19 мая открылся обновленный рынок у Балтийского вокзала
ФОТО: полностью обновленный рынок у Балтийского вокзала открылся

В пятницу, 19 мая, в Таллинне открылся обновленный рынок у Балтийского вокзала (предприятие Balti Jaama Turg).

Обновлено: 13:07 
Лекарства. Иллюстративная фотография.Лекарства. Иллюстративная фотография.
Евгений Осиновский: на русский будут переведены и инфолистки к некоторым рецептурным лекарствам

Келли Сильдару номинирована на престижную премию Олимпийских комитетов Европы

Досмотр ручной клади в аэропорту Стамбула.Досмотр ручной клади в аэропорту Стамбула.
ООН: бомба в ноутбуке на борту самолета - лишь вопрос времени
ЭСТОНИЯ
Остров Аэгна.Остров Аэгна.
Началась навигация на остров Аэгна

Сегодня навигацию на остров Аэгна открыл пассажирский теплоход "Веста", который поддерживает сообщение на линии Таллинн-Аэгна.

Президентский дворец в Кадриорге.Президентский дворец в Кадриорге.
Президент Кальюлайд вызвала к себе на беседу председателей коалиционных партий
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Эстонию прибыли еще две семьи беженцев из Сирии
Место происшествия на улице Вана-КоолиМесто происшествия на улице Вана-Кооли
ФОТО: в подвальном магазине в Старом Таллинне обвалился потолок
Спасатель.Спасатель.
В Ляэне-Вирумаа в пожаре погибла пожилая женщина
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
С конца мая малообеспеченные многодетные семьи могут ходатайствовать о жилищном пособии
Мотоцикл. Иллюстративная фотография.Мотоцикл. Иллюстративная фотография.
В Таллинне произошло две аварии с участием мотоциклистов
ИДА-ВИРУМАА
Eesti Energia наймет психолога для работников.Eesti Energia наймет психолога для работников.
Eesti Energia ищет психологов для оказания кризисных консультаций своим рабочим в Ида-Вирумаа
Обновлено: 10:13
Инспекторы проверяют наличие дымовых датчиков в домах и квартирах.Инспекторы проверяют наличие дымовых датчиков в домах и квартирах.
Спасатели проверят квартиры жителей Ида-Вирумаа на предмет пожарной безопасности
Денежное вливание позволит музею избежать сокращений персонала.Денежное вливание позволит музею избежать сокращений персонала.
Нарвский музей получит от горсобрания 130 000 евро
Обновлено: 18.05
В зале суда.В зале суда.
В пятницу окружной суд примет решение по делу о коррупции в Нарве
Партия зеленых Эстонии положила глаз на Нарву.Партия зеленых Эстонии положила глаз на Нарву.
Партия "Зеленые Эстонии" может создать избирательный союз в Нарве
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: чему Эстония и Финляндия могли бы научить друг друга в сфере безопасности

Эстонию и Финляндию роднят близкие языки, культура и история, а также геополитическое положение, требующее от них выработки стратегии сохранения суверенитета и самостоятельности в условиях соседства с великой державой. Но в силу исторических причин выбранные стратегии оказались очень разными. Могут ли Таллинн и Хельсинки извлечь друг для друга полезные уроки из своего опыта отношений с Москвой?

Рейн Вейдеманн.Рейн Вейдеманн.

Руководитель новостной редакции ERR назвал неуместным заявление Вейдеманна

Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография

Марина Скульская рассказала об экотенденциях в моде: платья из цедры апельсина и выращенная из грибов кожа 

Родион Денисов.Родион Денисов.
Родион Денисов: Крест расточительности
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии
Обновлено: 21:49 
Белка.Белка.
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
Концерт группировки "Ленинград" в Талилнне.Концерт группировки "Ленинград" в Талилнне.
ФОТО: Шнур в Таллинне - муниципальные выборы бессмысленны
ЗА РУБЕЖОМ
Флаг Польши. иллюстративное фотоФлаг Польши. иллюстративное фото
МИД Польши: страна готова судиться с ЕК из-за требований ЕС по приему беженцев
В Иране проходят президентские выборы
США направили второй авианосец к Корейскому полуострову
Мауно Койвисто в 2013 году.
Финское посольство открыло книгу соболезнований в память о президенте Мауно Койвисто
В Нью-Йорке автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, один человек погиб и 22 пострадали
Обновлено: 07:58
Забастовка в Греции
Парламент Греции поддержал новый пакет мер жесткой экономии
ЭКОНОМИКА
Бизнесмен Вяйно Калдоя возглавил совет Eesti Energia.Бизнесмен Вяйно Калдоя возглавил совет Eesti Energia.
Совет Eesti Energia возглавил крупный бизнесмен Вяйно Калдоя
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Средний брутто-доход в 2016 году вырос до 1073 евро
17.05
IRL заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции
17.05
Союз налогоплательщиков Эстонии призвал депутатов Рийгикогу отказаться от налоговых изменений
17.05
Независимая газодобывающая компания "Новатэк" увидела перспективу на рынке стран Балтии
17.05
В апреле инфляция в Эстонии была самой высокой в ЕС
17.05
Компания Transferwise сообщила о прибыли
СПОРТ
Хоккей. Иллюстративное фото.Хоккей. Иллюстративное фото.
Рига и Минск примут в 2021 году чемпионат мира по хоккею
Сборная Эстонии по хоккею.Сборная Эстонии по хоккею.
В Таллинне пройдет юношеский чемпионат мира-2018 по хоккею во втором дивизионе
Латвия снова примет чемпионат мира по хоккею.
Рига и Минск примут ЧМ-2021 по хоккею
Болельщики
"Калев/Крамо" выиграл третий матч финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу
Российские хоккеисты вышли в полуфинал.Российские хоккеисты вышли в полуфинал.
Сборные России и Финляндии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Симона Халеп уже побеждала Анетт Контавейт.Симона Халеп уже побеждала Анетт Контавейт.
Следующей соперницей Анетт Контавейт на турнире в Риме станет Симона Халеп
Так выглядит золотая медаль Олимпиады в Бразилии.Так выглядит золотая медаль Олимпиады в Бразилии.
Государственное пособие олимпийским чемпионам могут увеличить
КУЛЬТУРА
Режиссер фильма Режиссер фильма
ФОТО: ETV + представил фильм "Высоцкий 1972"
Картина американского американского художника Жан-Мишеля Баския продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов.Картина американского американского художника Жан-Мишеля Баския продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов.
Картину Жана-Мишеля Баския продали на аукционе Sotheby's за 110,5 млн долларов
Общество Славянской культуры.Общество Славянской культуры.
На Дни славянской письменности и культуры в Таллинн приедут гости из Беларуси и России
Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.
Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за 21,2 млн долларов
РАЗНОЕ
Ворона. Иллюстративная фотографияВорона. Иллюстративная фотография
Ворона украла документы у жительницы Сааремаа
Владимир Чердаков на Чернильнице N4.Владимир Чердаков на Чернильнице N4.
В Русском театре пройдет благотворительный концерт "Чернильница"
Сад на Башенной площади.Сад на Башенной площади.
На Башенной площади стартует цветочный фестиваль
Балтийский рынокБалтийский рынок
"АК": Балтийский рынок готовится к открытию
С вечера пятницы по воскресенье будет нарушена работа электронных каналов SEB
Радио 4
Смотрите на ETV+
Последние новости
15:52
Рига и Минск примут в 2021 году чемпионат мира по хоккею
15:26
В Таллинне пройдет юношеский чемпионат мира-2018 по хоккею во втором дивизионе
15:24
Нарвские энергетики сегодня ожидают ответа от госпримирителя
14:57
Ансип: инвесторы заметят, что дела в Эстонии идут в неправильном направлении
14:31
Анетт Контавейт на турнире в Риме проиграла четвертой ракетке мира
14:24
Рига и Минск примут ЧМ-2021 по хоккею
14:11
Началась навигация на остров Аэгна
13:55
ООН: бомба в ноутбуке на борту самолета - лишь вопрос времени
13:17
Президент Кальюлайд вызвала к себе на беседу председателей коалиционных партий
13:07
ФОТО: у Балтийского вокзала открылся полностью обновленный рынок Обновлено
12:57
Глава IRL Хелир-Валдор Сеэдер не собирается создавать новую правящую коалицию
12:33
Опрос Emor: в мае самой популярной стала Партия реформ
12:16
Шведская прокуратура сняла обвинения с Ассанжа и аннулировала ордер на арест
12:12
Андрей Крашевский: чему Эстония и Финляндия могли бы научить друг друга в сфере безопасности
Полезно знать
Топ читаемости
10:13
Eesti Energia ищет психологов для оказания кризисных консультаций своим рабочим в Ида-Вирумаа Обновлено
18.05
ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии Обновлено
17.05
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
18.05
Гражданская война в квартирном товариществе: зачем в конфликт вмешиваются посторонние люди?
09:25
Глава новостной редакции ERR назвал неуместным заявление Рейна Вейдеманна
13:07
ФОТО: у Балтийского вокзала открылся полностью обновленный рынок Обновлено
18.05
В пятницу окружной суд примет решение по делу о коррупции в Нарве
18.05
Прибывшей из Москвы китаянке аннулировали визу в Таллиннском аэропорту
07:58
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, один человек погиб и 22 пострадали Обновлено
18.05
Нарвский музей получит от горсобрания 130 000 евро Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 18.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративное фото.
В пятницу воздух прогреется до +23
новости на "радио 4"
15:24
Нарвские энергетики сегодня ожидают ответа от госпримирителя
10:08
Торгово-промышленная палата отмечает 25-летие деятельности Арбитражного суда
10:06
В выходные в Таллинне пройдут Дни Каламая
08:45
Сегодня ожидается самый теплый день весны
08:05
Завтра по всей Эстонии пройдет "Ночь музеев"
18.05
Нарвскому музею выделили 130 000 евро
18.05
Шесть предприятий из Эстонии участвуют в международной выставке продуктов питания в Китае
18.05
Оппозиция горсобрания Таллинна раскритиковала дополнительный бюджет
Эстония
Лекарства. Иллюстративная фотография.
В Эстонии на русский язык переведут и инфолистки к некоторым рецептурным лекарствам
Соревнования по строительству мостов в ТТУ.
В ТТУ проходят соревнования по сборке мостов
Валерий - главный подозреваемый в убийстве.
"Инсайт": главным подозреваемым в убийстве бомжа оказался другой бездомный Валерий
Министр госуправления Михаил Корб и замминистра экономического развития Александр Цыбульский.
Эстония и Россия подписали соглашение о сотрудничестве на приграничных территориях
Обновлено: 18.05
Профобразование
В Рийгикогу обсуждали вопрос повышения престижа профобразования
Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.
Лидеры правительственных партий обсуждали возможность изменения "налоговой реформы"
За рубежом
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме