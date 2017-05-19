Ансип: инвесторы заметят, что дела в Эстонии идут в неправильном направлении

"По-моему глубокому убеждению, дела в Эстонии идут не лучшим образом и страна движется в неверном направлении", - сказал бывший председатель Партии реформ в пятницу на пресс-конференции в Таллинне.

По словам Ансипа, планы правительства Юри Ратаса по введению новых налогов и взятию кредитов в то время, когда экономика Эстонии растет и кризиса не наблюдается, не обоснованы. "Обычному человеку кажется, что в Эстонии все хорошо, но инвестор уже так сказать не может", - отметил Ансип.

По его словам, в Эстонии происходит быстрый рост заработной платы, занятость на рынке труда находится на более высоком, чем когда-либо уровне. Но, несмотря на это, правительство планирует использовать резервы и увеличивать налоговую нагрузку.

"Теперь мы видим, что в Эстонии начали активно тратить накопленные ранее резервы и делаются предложения по взятию кредитов. При этом не обращается ни малейшего внимания на рекомендации советников по бюджету, Банка Эстонии и агентства Fitch", - сказал бывший премьер.

"Вернуть сбалансированность структуры будет трудно", - добавил он. "Ступенчатый подоходный налог есть во многих странах ЕС, но он не вводился за ночь... Если экономика не нуждается в стимуляции, а бюджетную политику начинают ослаблять, то это, естественно, не останется незамеченным для Европейской комиссии и потенциальных инвесторов", - предупредил Ансип.

Член правления Центристской партии Энн Ээсмаа быстро отреагировал на высказывание Ансипа. По его словам, находящийся сейчас на столь высоком посту Ансип должен держаться в стороне от внутренних политических проблем, потому что его заявления могут сильно повлиять на отношение инвесторов к Эстонии.

"Вместо того, чтобы запугивать, вице-президент должен быть в хорошем смысле послом Эстонии за рубежом, который привлекает, а не отталкивает инвестиции в страну", - пояснил Ээсмаа.

По его словам, бывший председатель Партии реформ пошел по удручающему пути и перед выборами помогает своей партии, не думая о политической борьбе в более широком масштабе.