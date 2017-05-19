В Таллинне пройдет юношеский чемпионат мира-2018 по хоккею во втором дивизионе

На состоявшемся в Кельне конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) стало известно, где пройдут чемпионаты мира в сезоне 2017/18. Таллинну досталось юношеское первенство мира (U-18, второй дивизион, группа А).

Турнир пройдет в ледовом холле "Тондираба" с 1 по 7 апреля следующего года. Соперниками эстонской команды будут Польша, Литва, Великобритания, Южная Корея и Австралия, передает официальный сайт Эстонской федерации хоккея.

Главная национальная команда Эстонии отправится на чемпионат мира среди команд первого дивизиона (группа В), который пройдет с 22 по 28 апреля 2018 года, в литовский Каунас.

Как сообщает официальный сайт ИИХФ, впервые хоккейный турнир такого уровня в Литве примет не Вильнюс, а Каунас. Чемпионат пройдет на крупнейшей закрытой арене в странах Балтии - "Жальгирис Арена", на которой обычно проходят баскетбольные матчи, вмещает 13 762 зрителя. Помимо сборной Литвы, соперниками эстонцев станут Украина, Япония, Хорватия и Румыния.

Молодежная сборная Эстонии (U-20, второй дивизион, группа А) отправится на чемпионат мира в Великобританию. В турнире, который пройдет с 10 по 16 декабря в Дамфрисе, примут участие Эстония, Великобритания, Япония, Румыния, Нидерланды и Южная Корея.