НАСА ищет идеи для исследования Европы

Американское космическое агентство НАСА объявило конкурс на лучшую концепцию экспериментов для программы исследований Европы, спутника Юпитера, на поверхность которого должен будет высадиться космический зонд.

Этот спутник Юпитера, как считают планетологи, под своей ледяной оболочкой имеет глубокий океан жидкой воды. Из-за этой особенности Европа стала одним из первых кандидатов на поиск жизни в Солнечной системе.

НАСА и другие космические агентства уже в течение нескольких десятилетий занимаются разработкой планов высадки на Европе. Недавно они получили поддержку американского конгресса, сообщает Би-Би-Си.

Ученые надеются, что такой аппарат будет запущен уже в 20-х годах нашего столетия.

Хотя НАСА пока не имеет конкретной программы запуска, агентство заявило, что располагает финансами для проведения конкурса идей о научной стороне грядущей экспедиции.

"Возможность посадки аппарата на поверхность этой загадочной ледяной луны, аппарата, который сможет приступить к исследованию мира, обладающего, может быть, жизнью, находится в центре концепции, рассматриваемой учеными НАСА", - заявил Томас Цурбюхен, глава научного отдела НАСА.

Объявление НАСА является уведомлением о проведении двухэтапного конкурса идей. Различные группы ученых приглашаются представить предложения, которые будут затем оцениваться экспертами НАСА.

На первом этапе конкурса будет отобрано около 10 предложений. Затем они будут рассмотрены в ходе второго этапа.