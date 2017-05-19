Глава минфина Свен Сестер попал в глупое положение из-за критики IRL налоговых изменений

Министр финансов член IRL Свен Сестер оказался в сложной ситуации - день назад ему пришлось защищать перед Рийгикогу пакет налоговых изменений, который был разработан при прежнем лидере его партии Маргусе Цахкна. Новый лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер теперь критикует этот пакет и требует его основательного пересмотра.

Хотя IRL настаивает на пересмотре существующего пакета налоговых изменений и пока неизвестно, какой договоренности удастся достичь, по мнению министра финансов Свена Сестера (IRL), партии не пойдет на пользу уход в оппозицию.

"Всегда самой большой целью является реализации обещаний, данных избирателям, в оппозиции это делать труднее всего. /.../ Конечно, мы хотим и дальше выполнять свои обещания пред избирателями", - сказал Сестер репортеру "Актуальной камеры".

Сестер недавно несколько часов защищал перед парламентом страны планы коалиции по налоговым изменениям, но новый председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер решил, что все эти планы необходимо тщательно переработать. В частности, Сеэдер предложил партнерам по коалиции пересмотреть налог на сладости, залоговую тару и акциз на упаковку.

Сестер, который как министр финансов отвечает за составление пакета налоговых изменений, сказал сегодня, что министр финансов проводит в жизнь то, что было записано в коалиционном соглашении. "Если мы посмотрим на последние шесть месяцев, а также на последние несколько дней, то увидим, что министр финансов проводит в жизнь договоренности, достигнутые в ноябре при подписании коалиционного соглашения", - сказал Сестер.

"Ни один закон не является окончательным, пока он не пройдет третье чтение", - добавил он.

По словам Сестера, коалиционное соглашение - это компромисс между различными сторонами, и все его пункты не могут нравиться всем сторонам одинаково. Он отметил, что партия IRL была против регистрационного сбора с автомобилей и приложила немало усилий, чтобы отказаться от этого плана.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, партия "Союз отечества и Res Publica" (IRL) намерена еще раз обсудить внутри партии и в правительственной коалиции законопроект о налоговой реформе до его второго чтения в Рийгикогу, чтобы рассмотреть различные возможности не повышать налоги.

18 мая Рийгикогу в первом чтении рассмотрел 24 законопроекта. Среди них соглашение о ратификации проекта Rail Baltica и скандальные поправки по изменению налоговой системы. Накануне стало известно, что один из коалиционных партнеров - Союз Отечества и Республики - намерен заняться доработкой налоговой реформы.

Решение о желании пересмотреть изменения по налоговой системе принял новый председатель партии IRL Хелир-Валдор Сеэдер, который был избран на этот пост 13 мая. Он сменил на посту председателя партии нынешнего министра обороны Маргуса Цахкна.