Актуальная камера 19.05.2017 (18:00)

В пятницу, 19 мая, в Таллинне открылся обновленный рынок у Балтийского вокзала (предприятие Balti Jaama Turg).
Сегодня навигацию на остров Аэгна открыл пассажирский теплоход "Веста", который поддерживает сообщение на линии Таллинн-Аэгна.
Эстонию и Финляндию роднят близкие языки, культура и история, а также геополитическое положение, требующее от них выработки стратегии сохранения суверенитета и самостоятельности в условиях соседства с великой державой. Но в силу исторических причин выбранные стратегии оказались очень разными. Могут ли Таллинн и Хельсинки извлечь друг для друга полезные уроки из своего опыта отношений с Москвой?