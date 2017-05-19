Школа для слабовидящих начала сотрудничать с Тартуским центром профессионального образования

Слабовидящие дети из тартуской школы Эмайыэ с этой осени смогут изучать основы целого ряда профессиональных специальностей. Уникальный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с Тартуским центром профессионального образования.

Людей с нарушениями зрения, обучающихся сегодня в профессиональных учебных заведениях Эстонии, можно пересчитать по пальцам. По статистике Министерства образования и науки, в начале этого учебного года таковых было восемь человек, а сейчас осталось всего шесть. Основная причина - низкая готовность профтехучилищ заниматься со слабовидящими юношами и девушками, передает "Актуальная камера".

"У подобных детей есть сложности с ориентированием в пространстве и движением - учебная среда должна быть приспособлена для этого. Кроме того, не хватает и методических знаний - как приспособить материалы для нужд ученика с нарушением зрения, как сократить текст и так далее", - поясняет директор Тартуской школы Эмайыэ для детей с нарушениями зрения Кристель Метс.

С нового учебного года возможность изучать ряд прикладных специальностей должна появиться у учеников этой школы, в которой обучается 52 слабовидящих ребёнка. В сотрудничестве с Тартуским центром профобразования школа Эмайыэ надеется предложить своим ученикам курсы пекарей, помощников поваров и уборщиц.

"Сейчас в этом списке нет ни одной "мужской" специальности, но наверняка найдется что-нибудь и для наших юношей. Пока мы лишь пробуем, что из этого получится. Поживем-увидим", - говорит Метс.

Как отмечают в Министерстве образования и науки, сотрудничество между учебными заведениями позволит педагогам профтехучилища узнать больше о том, как преподавать свою специальность студентам с особыми потребностями.

"Учителя, которые привыкли ежедневно заниматься со слабовидящими детьми, будут замечательными менторами для педагогов из центра профессионального образования, у которых такого опыта еще нет", - подчеркивает руководитель отдела прикладного образования Министерства образования и науки Хелен Пылло.

Эксперт также отмечает, что профессиональное образование нужно всегда рассматривать в контексте рынка труда - выпускник должен знать, где он сможет применить полученные навыки. Этим вопросом в контексте слабовидящих людей Министерство образования уже год занимается вплотную в сотрудничестве с Министерством социальных дел.