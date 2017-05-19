Пярнуский концертный дом подводит итоги сезона

Пярнуский концертный дом завершает свой очередной сезон. Программа сезона была насыщенной и разнообразной, а по количеству публики он стал рекордным.

Сезон в Пярнуском концертном доме был ярким и насыщенным. Меломанам предложили разнообразнейшую палитру концертов и музыкальных постановок, в которой каждый мог выбрать что-то по своему вкусу, передает "Актуальная камера".

Именно на сцене Пярнуского концертного дома впервые в Эстонии выступил Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь. Очень популярными в завершающемся сезоне стали детские проекты.

"Если мы говорим только о мероприятиях Eesti Kontsert, то было 15 тысяч зрителей. Если мы возьмем общий зачет с сентября до мая, тогда это в два раза больше. Так что публики хватало, и полных залов было больше, чем в прежний сезон", - говорит директор Пярнуского концертного дома Марика Пярк.

Окончание сезона не означает, что в течение лета в стенах концертного дома публика не сможет наслаждаться интересными программами. Любителей музыки ожидает немало приятных сюрпризов.

"Будут Международный пярнуский музыкальный фестиваль, мастер-классы Арбо Валдма, разные концертные проекты от Пярнуского городского оркестра. Так что двери открыты, ждем вас в гости", - добавляет Пярк.

Закрытие же сезона в Пярнуском концертном доме состоится 20 мая. Для публики прозвучит симфония для органа.