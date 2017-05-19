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В Силламяэ реку вернули в прежнее русло ({{commentsTotal}})

Силламяэская река Сытке. Иллюстративное фото.
Силламяэская река Сытке. Иллюстративное фото. Автор: sillamäe
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Осенью прошлого года река Сытке изменила сове устье. Власти Силламяэ в апреле вернули реку в прежнее русло, по соседству с которым находится рыбацикй причал.

Осенью Сытке пробила себе новое устье в залив, не доходя до причала, что серьёзно обеспокоило силламяэских рыбаков. Зимой реку возвращать не стали, а сделали это в апреле.

Русло прочистили, брешь в нём заделали и, как могли, укрепили. Нанимать для этого стороннюю фирму, как предполагалось поначалу, Силламяэ не стал, работы провело принадлежащее городу предприятие Sillamäe Veevärk, и вся эта процедура обошлась бюджету примерно в 4,5 тысячи евро, пишет Inforing.

Вице-мэр Силламяэ Александр Канев сказал, что никаких специальных изысканий и проектирования перед этим "ремонтом" реки не проводили, берег укрепили, в известном смысле, "на глазок", но достаточно основательно, чтобы хватило на несколько лет.

"В принципе, в этом месте русло или берега реки, возможно, надо бетонировать, а в море строить волнолом, но пока таких конкретных планов нет. В то же время, берегоукрепление предусмотрено эскизом будущего силламяэского морского променада, который охватывает и данный участок Сытке. Ходатайство о фондовом финансировании строительства променада городом подано, ответа ещё нет, и если он будет позитивным, то последует строительный проект с техническими решениями и по укреплению берега", - сказал вице-мэр.

Редактор: Артур Тооман

силламяэсыткерека


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