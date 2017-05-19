В Тюри проходит традиционная цветочная ярмарка ({{commentsTotal}})
В весенней столице Эстонии, городе Тюри, открылась ежегодная цветочная ярмарка.
Садоводы съезжаются сюда со всей Эстонии уже на протяжении 40 лет, передает "Актуальная камера".
Холодная весна нынешнего года добавила забот и трудов огородникам и цветоводам. Но они признают, что есть в этом и хорошая сторона - из-за холодов задержалось цветение садов и самая красивая пора этой весны еще впереди.
Ярмарка в Тюри продлится до воскресенья.
Редактор: Виктор Сольц