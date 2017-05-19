Правящая коалиция наметила поправки в налоговый пакет

Правительство обещает внести правки в налоговую реформу. Расширятся возможности для подачи совместных деклараций, также банковский налог на выводимую из страны прибыль не будет введен в в том виде, в котором планировался. Переговоры между партнерами по коалиции продолжались в течение всего дня. Вечером премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что работа трех партий в правительстве будет продолжена.

Лидеры трех коалиционных партий собрались в пятницу, чтобы обсудить заявление председателя партии "Союз Отечества и Res Publica" Хелира-Валдора Сеэдера о необходимости пересмотреть планируемый пакет налоговых изменений, передает "Актуальная камера".

После окончания совещания лидеры коалиционных партий сделали единое заявление, касающееся налоговых изменений.

"При заполнении единой декларации у супругов возникнет больше возможностей декларировать совместные доходы. Мы договорились, что банковский налог в таком виде, в котором он сейчас, не будет введен. Но здесь надо сказать, что мы договорились и о том, что вывод заработанной в Эстонии прибыли без уплаты налогов не может быть приемлемым", - говорит Ратас (Центристская партия).

"В вопросах, которые касаются совместной декларации и залогового подоходного налога, мы почти достигли принципиального согласия. Конечно, вопрос в источниках покрытия. Поэтому сейчас министерство финансов проводит различные расчеты в данном контексте", - добавляет министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).

"Источники финансирования - это не введение новых налогов, а сокращение расходов", - отмечает Сеэдер.

Окончательный ответ на эти вопросы коалиция пообещала дать через неделю. Такие колебания в налоговой политике, член оппозиционной партии, Партии реформ, вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип считает вредными для экономики.

"Те законопроекты, по которым меняют эти правила, не дают предсказуемости инвесторам. Конечно, это будет иметь негативное влияние на развитие Эстонии", - говорит Ансип.

По его мнению, вся бюджетная стратегия, которая сегодня, в относительно хорошие для экономики времена, позволяет залезть в резервы, может сыграть плохую шутку в будущем.

Саартс: возможностей для шантажа у Сеэдера сейчас достаточно много

Политолог Тынис Саартс назвал логичным поведение нового лидера отечественников Сеэдера, сравнив его с демаршем лидера соцдемов Евгения Осиновского в правительстве Таави Рыйваса два года назад.

По мнению Саартса, серьезных предпосылок для развала коалиции пока нет, а Сеэдер после избрания должен проявить себя перед партией и избирателями и более жестко обозначить позицию партии.

"Возможностей для шантажа у него сейчас достаточно много. Потому что эта коалиция во многом удерживается на плаву благодаря тому, что в нее входит IRL. Если отечественники сделают другой выбор, коалиция не продержится. Поэтому место для маневра у Сеэдера много - в такой ситуации он и должен себя проявить", - считает Саартс.