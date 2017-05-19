В субботу кратковременный дождь, +13..+24 ({{commentsTotal}})
Область низкого давления смещается через Финляндию на восток, а ее ложбина с атмосферном фронтом пройдет через Эстонию.
Ночью небольшая или переменная облачность. На северо-востоке возможен кратковременный дождь. На побережье кое-где туман. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12°C.
Днем небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 13 до 24 градусов. В лесах Эстонии сохраняется высокая пожароопасность.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)