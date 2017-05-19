"Флора" разгромила "Инфонет", а нарвский "Транс" - "Вапрус"

Стартовал 12-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Нарвский "Транс" в родных стенах взял верх над пярнуским "Вапрусом" - 3:0. А на таллиннской "А. Ле Кок Арене" с таким же счетом "Флора" расправилась с "Инфонетом".

Для действующего чемпиона Эстонии "Инфонет" сезон продолжает складываться не лучшим образом. Команда потерпела очередное, уже пятое по счету, поражение в текущей кампании.

На сей раз подопечные Александра Пуштова проиграли "Флоре" - 0:3. У команды Арно Пайперса отличились Закария Бегларишвили, Рауно Саппинен и Мартин Миллер.

"Флора" набрала 32 очка и возглавила турнирную таблицу. "Инфонет" с 17 баллами находится на пятой позиции.

В Нарве на 17-й минуте матча Артем Шкинев вывел хозяев вперед. На 67-й минуте Илья Ферапонтов реализовал пенальти и удвоил преимущество. Уже в добавленное время вышедший на замену 16-летний Арсений Ковальчук установил окончательный счет.

С 78-й минуты гости играли в меньшинстве - Яко Кантер покинул поле из-за двух желтых карточек.

"Транс" набрал 20 очков и занимает четвертое место. "Вапрус" с четырьмя очками замыкает турнирную таблицу.

Еще три матча пройдут в субботу: "Левадия" - "Таммека", "Калев" Силламяэ - "Пайде", "Тулевик" - "Нымме Калью".