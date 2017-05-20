ФОТО: в Таллинне проходят Дни Каламая ({{commentsTotal}})
В субботу и воскресенье в одном из самых модных районов столицы проходят Дна Каламая.
Дни Каламая – это и многочисленные уличные кафе, и музыкальные концерты, и экскурсии, и различные мастерские, и даже спортивные состязания для детей.
В субботу в 10:00 состоялось открытие ярмарки, а в 11:00 – концерт на площади, расположенной на перекрестке улиц Вана-Каламая и Коцебу.
В воскресенье гости фестиваля могут посетить сотню уличных кафе. Организаторы советуют гостям добираться до места назначения пешком или на велосипеде.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Редактор: Ирина Киреева