В Таллинне проходят Дни Каламая

В субботу и воскресенье в одном из самых модных районов столицы проходят Дна Каламая.

Дни Каламая – это и многочисленные уличные кафе, и музыкальные концерты, и экскурсии, и различные мастерские, и даже спортивные состязания для детей.

В субботу в 10:00 состоится открытие ярмарки, а в 11:00 – концерт на площади, расположенной на перекрестке улиц Вана-Каламая и Коцебу.

В воскресенье гости фестиваля могут посетить сотню уличных кафе. Организаторы советуют гостям добираться до места назначения пешком или на велосипеде.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.