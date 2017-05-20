Рейтинг Трампа опустился до рекордно низкой отметки ({{commentsTotal}})
Деятельность президента США Дональда Трампа одобряют 39% американцев. Как говорится в специальном исследовании Reuters и социологической службы Ipsos, это рекордно низкий показатель для 45-го президента США.
Отрицательно оценили работу Трампа 55% опрошенных. Около 6% респондентов не смогли оценить работу президента США, передает meduza.io.
Опрос проводился 12–16 мая 2017 года среди приблизительно 2000 человек.
По утверждению Reuters, снижение рейтинга Трампа связана с последними скандалами в Белом доме. В частности, на уровне одобрения президента сказались публикации 16 мая, сообщившие, что Трамп передал секретные разведданные министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку.
Редактор: Ирина Киреева